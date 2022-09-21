نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيش طاووق بدون شواية وطريقة تحضيره زي المطاعم تمامًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل شيش طاووق بدون شواية من أكثر الأكلات المفضلة لدى كثير من الكبار والصغار ويحبون تناولها سواء على وجبة الغذاء أو العشاء ويمكن تجهيزها في المنزل دون استخدام شواية حيث تحتوي هذه الوجبة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وسوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة تجهيزها في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة. مكونات عمل شيش طاووق أوراك دجاج مخلية

ثوم

زبادي

ملعقة عصير ليمون

صلصة الطماطم

ملعقة صغيرة بهارات

نصف ملعقة قرفة بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

زعفران

حبهان

فلفل ألوان

ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل أسود عمل ناجتس الدجاج في البيت بكل أسراره وتكاته وأحلى قرمشة وتتبيلة مش هتشتريه تاني من بره طريقة تحضير شيش طاووق بدون شواية في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز الكبة و إضافة جميع المكونات التي قمنا بتجهيزها مثل الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون وأضافت الزعفران والملح والفلفل الأسود ونخلط المكونات مع بعضها جيد. بعد ذلك يتم إضافة الحبهان والبهارات وصلصة الطماطم الطماطم والزبادي والقرفة والزعتر. تخفق المكونات حتى يصبح الخليط صوص سائل. في الخطوة التالية يتم تقطيع أوراك الدجاج إلى أجزاء صغيرة ويترك في هذا الخليط ساعتين. كما يفضل تتبيلة طوال الليل حتى يتشارب التتبيلة. بعد ذلك يتم تجهيز صينية ووضع فيها مادة دهنية. ثم الشيش طاووق أو يمكن وضعه في الفرن علي نار متوسطة حتى ينضج تماماً والهناء. عمل دجاج كنتاكي بالمنزل بكل سهولة بطريقة المطاعم مع كل التكات طريقة عمل شيش طاووق بدبس الرمان المكونات صدور دجاج مقطعة مكعبات

مقطعة مكعبات معجون صلصة

خلطة شيش طاووق

ملعقة صغيرة عسل أبيض

ملعقة صغيرة ثوم

بطاطس

دبس رمان

ملعقة خل

فلفل ألوان مكعبات

بصل مكعبات

كمون طريقة التحضير نبدأ بتجهيز الدجاج بعد غسله جيداً وتنظيفه ونقع في قليل من الماء والملح والفلفل والليمون لمدة ساعة على الأقل ويحفظ في الثلاجة بعد ذلك يتم شطفها حتى يتم تصفيتها. بعد ذلك يتم وضع البهارات والملح والفلفل الأسود على الدجاج ثم إضافة العسل وخلطه الشيش طاووق والكمون وتقلب المكونات سويا ثم أضافه معجون الطماطم والفلفل الألوان مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها أضافت دبس الرمان للخليط وتقلب المكونات سويا ثم ضعي الدجاج مع البصل والطماطم والفلفل في أسياخ الشيش طاووق وبعد ذلك يتم شويها على الجريل أو يمكن وضعها في الفرن حتى تنضج تماما ويتم تناولها مع البطاطس المقلية بجانب المايونيز والكاتشب أو الأرز الأبيض وبالهناء. عمل كفتة الدجاج المشوية بتتبيلة سحرية مش هتبطلي تعمليها لأولادك

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