نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هيلمع.. بالفازلين والليمون وضعيهم 10 دقائق على التشققات هتصبح قدميكي ناعمه حرير مثل الاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لعلاج تشققات الكعبين، يمكنك الآن توديع مشكلة تشققات الكعبين التي تعانين منها لأي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، حيث يمكنك عمل مقشرات في المنزل بمكونات طبيعية لها فوائد عظيمة للجلد ولا تكلفك لا وقت ولا مجهود ولكن داومي على استخدامها لفترة مناسبة حتى تتخلصي من التشققات فهي مشكلة مزعجة ومؤلمة ولكن عند معالجتها حاولي أن تتجنبي العوامل التي أدت إلى إصابة كعبيك بالتشققات.

وصفات طبيعية لعلاج تشققات الكعبين

تعد وصفة الملح والفازلين هي من أشهر هذه الوصفات التي تعالج تشققات الكعبين ويتم تحضيرها واستخدامها من خلال الخطوات التالية:-

مكونات عمل الوصفة:-

ملعقة واحدة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

كمية مناسبة من كريم الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

ماء ورد.

حجر الخفاف.

خطوات استخدام وتحضير وصفة الفازلين والملح للتخلص من تشققات الكعبين:-

قومي بإحضار وعاء كبير يناسب حجم قدميك ثم قومي بصب كمية كبيرة من الماء الدافئ بداخله حتى يغطي قدميك تمامًا.

بعد ذلك ضعي المكونات السائلة كلها داخل الوعاء وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضع كعبيك داخل الوعاء واتركيها منقوعة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

بواسطة الحجر الخفاف قومي بفرك التشقق به وستجدي أن الجلد الزائد والميت يخرج بسهولة ويصبح كعبيك ناعمين تمامًا.

بعد ذلك أخرجي قدميك من الوعاء وقومي بتجفيفهما جيدًا بفوطة قطنية نظيفة ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب واحرصي على ارتداء جوارب قطنية أثناء النوم للحفاظ على رطوبتهما واتبعي الوصفة مرة واحدة يوميًا.

أسباب حدوث مشكلة تشققات الكعبين

من أكثر الطرق الشائعة التي تؤدي إلى حدوث تشقق الكعبين هو عدم الترطيب الكافي أو عدم الترطيب أساسًا للكعبين باستمرار.

قلة الفيتامينات والمعادن الهامة في الجسم يؤدي إلى جفاف الكعبين وبالتالي يؤدي إلى تشققهما.

الوقوف لفترات طويلة في اليوم بسبب ظروف العمل أو لأداء المهام المنزلية.

ارتداء الأحذية الضيقة أو العالية كثيرًا وخاصة الصنادل التي يظهر منها الكعب من الخلف.

قد يرجع تشقق الكعبين أيضًا إلى وجود عامل وراثي يؤثر في نعومة ورطوبة الكعبين.

وصفة الفازلين والنشا لعلاج تشقق الكعبين