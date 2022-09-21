نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق متنوعة لإزالة الشعر الزائد من الجسم بكل سهولة من الجذور في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق متنوعة لإزالة الشعر الزائد من الجسم بكل سهولة، حيث أن الشعر الزائد من المشكلات التي تعاني منها النساء والبنات في أماكن مختلفة من الجسم خاصة إذا ظهر في بعض المناطق التي يراها الآخرين كالوجه واليدين، مما يسبب إحراج للفتاة أو السيدة، كما أن درجة الظهور الشعر وكثافته تختلف من امرأة لأخرى وفقا لعدة عوامل منها العوامل الوراثية والعوامل البيئية، حيث أن للبيئة عامل كبير في نوع الشعر الذي يظهر للنساء، فنجد أن النساء في الدول الأوروبية شعرها خفيف، بينما الدول التي تطل على البحر المتوسط نلاحظ أن نساءها تتمتع بالشعر الكثيف، ومهما كانت درجة كثافته، فإن المرأة تبحث عن طرق لإزالة هذا الشعر، وتختلف كل امرأة في اختيار الطريقة التي تفضلها في إزالة الشعر.

طرق متنوعة لإزالة الشعر الزائد من الجسم

ظهرت العديد من الطرق التي تستخدم لإزالة الشعر الزائد، والتي يتم الاختيار بينها على حسب المكان المراد إزالة الشعر منه، أبرزها:

إزالة الشعر بالفتلة

يعتبر إزالة الشعر بالفتلة هي الطريقة الأفضل للتخلص من الشعر المتناهي في الصغر.

وخاصة شعر الوجه عن طريق تمرير الخيط على البشرة في عكس اتجاه نمو الشعر.

كما تتميز هذه الطريق أنها سهلة للغاية يمكن استخدامها في المنزل.

كما أنها لا تتطلب الكثير من المال.

أما عن عيوبها فقد تؤدي إلى ظهور التهابات على البشرة، وقد تؤدي إلى حدوث جروح في حالة عدم اتخاذ الحذر في استخدامها.

إزالة الشعر بالخيط بنفسك في البيت بسهولة جدًا قبل العيد إزالة شعر الوجه والشارب

طرق إزالة الشعر بالحلاوة

من الطرق القديمة التي اعتادت عليها المرأة العربية هي إزالة الشعر بالحلاوة، وقد توارثتها الأجيال من أجدادنا الفراعنة، وتتميز بأنها تقوم بإزالة الشعر من جميع مناطق الجسم فيما عدا الوجه، وتقلل ظهور الشعر، وتساعد في التخلص من طبقات الجلد الميت، أما عن العيوب: هناك بعض السيدات التي لا تتحمل الألم الناتج عنها، تستغرق وقت طويل لإزالة شعر الجسم كامل، وأخيرا أنها غير مناسبة لمرضى الدوالي.

إزالة الشعر من الجسم بالخل بطريقة بسيطة سوف تمنعي نمو الشعر من جديد وبطريقة آمنة

ماكينة إزالة الشعر

ظهرت العديد من ماكينات الشعر التي تعتمد على الشحن، وتستخدم الملاقيط لإزالة الشعر.

والتي تبدو الطريقة الأفضل لبعض السيدات التي لا تجد الوقت الكافي لاستخدام الحلاوة.

كما من مميزاتها أنها توفر الوقت والجهد.

كما أنها لا تتطلب مهارة لاستخدامها يكفي فقط شحن الجهاز وتمريره على الجزء المراد إزالة الشعر منه.