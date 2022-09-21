نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات تبييض الأسنان من منزلك هتخلي سنانك حبات لؤلؤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات تبييض الأسنان في أيام قليلة والتخلص من الاصفرار والتصبغ بطرق طبيعية وبسيطة من المنزل، حيث إن ابتسامتك هي أهم ما يميزك خاصة إذا كنت تمتلك أسنان ناصعة البياض، حيث تعتبر الأسنان الصفراء أو ذات السوس من المشكلات التي تواجه كثير من الأفراد خاصة المدخنين وعشاق تناول الحلوى، والتي تؤثر بشكل كبير على لون الأسنان، كما توجد العديد من الأسباب الأخرى التي يرجع إليها اسمرار الأسنان مثل تراكم الجير، تناول الأطعمة والمشروبات الداكنة كالقهوة، كما أن تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية، و تلون الأسنان باللون الأسود عند تلف الأسنان من الداخل، وظهرت أطباء الأسنان لتتخلص من مشكلة اسمرار الأسنان عن طريق تبييضها باستخدام أجهزة تعمل بالموجات فوق الصوتية، مع ضرورة الإقلال من تناول المنبهات التي تترك تصبغات على الأسنان.

وصفات تبييض الأسنان في أيام قليلة

تبييض الأسنان من الأمور التي يكثر الذهاب لها إلى الأطباء نظرا لما تمثله من مشكلة كبيرة، حيث يقوم طبيب الأسنان باستخدام العديد من المواد والأدوات التي تساعد في استعادة لون الأسنان الأبيض كالثلج، ولكن يعيب هذه العملية أنها باهظة الثمن وبالتالي فهي غير مناسبة لبعض الأفراد، وبالتالي يبدؤن في البحث عن طريقة أخرى أقل تكلفة كاستخدام بعض الوصفات الطبيعية، كما سنعرضها لكم:

قشور البرتقال المجففة

نقوم بتجفيف قشور البرتقال ووضعها في وعاء صغير، واستخدامها كمعجون أسنان لتبييض الأسنان مع تكرار ذلك 3 مرات في الأسبوع.

أقراص الفحم وزيت جوز الهند لتبييض الأسنان

هناك ما يسمى أقراص الفحم الطبي التي ثبت فاعليتها في تبييض الأسنان.

حيث يتم خلطها مع زيت جوز الهند لتعطي نتيجة أفضل.

وذلك بمزج قرص من الفحم الطبي بعد طحنها مع زيت جوز الهند.

ثم نقوم باستخدام فرشاة الأسنان لتوزيع الخليط على الأسنان ثم فركها جيدا، وتكرر مرتين في أسبوع.

الفراولة وبيكربونات الصوديوم

لم تقتصر الفراولة على كونها فاكهة لذيدة تدخل في إعداد العصائر والايس كريم والحلوى، بل أصبحت تستخدم في تبييض الأسنان، حيث تستخدم الفراولة المهروسة مع بيكربونات الصوديوم للتخلص من الجير والأوساخ المتراكمة على الأسنان عن طريق عمل مزيج متجانس من المكونين، واستخدام فرشاة الأسنان في تنظيف الأسنان كما يحدث عند استخدام المعجون مع ضرورة غسلها بعد هذه العملية، وتكرار هذا مرة كل أسبوع.