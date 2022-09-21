تسرع نمو الشعر.. ضعيه على الشامبو أسرع خلطة لتطويل وتكثيف الشعر القصير الخفيف بسرعه الصاروخ

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عمر شويل - جدة مكونات طبيعية في الشامبو لتطويله وتكثيفه، حيث أن الشامبو يعمل على جعل الشعر جافًا ولذلك نقوم باستخدامه مرتين أو مرة واحدة فقط في الأسبوع الواحد، ولكن إضافة هذه المكونات إلى الشامبو تقلل من آثاره السلبية على الشعر ويمكنك استخدامه أكثر من مرتين خلال الأسبوع الواحد، كما أن هذه المكونات تعمل على الحد من مشاكل الشعر المختلفة وتساهم في إنبات الشعر في الفراغات وتعالج مشكلة الصلع والكثير من المشاكل التي يعاني منها الشعر.
مكونات طبيعية في الشامبو لتطويله وتكثيفه
من أبرز المكونات التي يمكنك إضافتها إلى الشامبو لتقليل تأثيره السلبي هو جل الألو فيرا والذي يمكنك استخراجه من الصبار ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-
- أحضري الشامبو الخاص بشعرك وقومي بإضافة كمية مناسبة من جل الألو فيرا ورجي الزجاجة جيدًا واتركيها مغطاه لمدة خمس ساعات.
- بعد ذلك وفي وقت الاستحمام قومي بشطف شعرك بماء دافئ ثم ابدئي في تدليك شعرك جيدًا بالشامبو لمدة خمس دقائق تقريبًا.
- اشطفي شعرك جيدًا بماء بارد ونظفيه من أي شامبو ويمكنك استخدام الشامبو بالألو فيرا مرتين من كل أسبوع.
فوائد جل الألو فيرا (جل الصبار) للشعر
- يساهم جل الألو فيرا في تعزيز خلايا الشعر التالفة ويقوي بصيلة الشعر ويغذي فروة الرأس.
- كما أنه يحفز نمو الشعر بشكل طبيعي وسريع حيث أنه من الممكن أن يطيل الشعر في يومين فقط.
- وكذلك يعمل الصبار في معالجة مشكلة تساقط الشعر الذي يضعف الشعر ويجعله خفيف جدًا.
- يهدئ من التهابات الرأس حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة القوية التي تعالج الالتهابات والتهيّج الذي يصيب فروة الرأس.
- يقضي على البكتيريا التي توجد في فروة الرأس ومن أشهرها القشرة التي تترسب في الفروة وتعيق نمو الشعر وتصيبه بالكثير من المشاكل المختلفة.
- مرطب جيد للبشرة حيث أنه يحتوي على الكثير من المكونات التي تزيد من رطوبة الشعر وتمنعه من الجفاف.
- وأيضًا يعمل جل الصبار على تقوية بصيلة الشعر ويمدها بطبقة عازلة تحميها من أي أضرار خارجية بسبب عوامل الجو.
- تمنع تقصّف الشعر وخاصة الشعرة التي تنفلق من أطرافها وتقوي فروة الرأس وتخلصها من أي بكتيريا ضارة.
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