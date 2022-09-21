نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسرع نمو الشعر.. ضعيه على الشامبو أسرع خلطة لتطويل وتكثيف الشعر القصير الخفيف بسرعه الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكونات طبيعية في الشامبو لتطويله وتكثيفه، حيث أن الشامبو يعمل على جعل الشعر جافًا ولذلك نقوم باستخدامه مرتين أو مرة واحدة فقط في الأسبوع الواحد، ولكن إضافة هذه المكونات إلى الشامبو تقلل من آثاره السلبية على الشعر ويمكنك استخدامه أكثر من مرتين خلال الأسبوع الواحد، كما أن هذه المكونات تعمل على الحد من مشاكل الشعر المختلفة وتساهم في إنبات الشعر في الفراغات وتعالج مشكلة الصلع والكثير من المشاكل التي يعاني منها الشعر.

مكونات طبيعية في الشامبو لتطويله وتكثيفه

من أبرز المكونات التي يمكنك إضافتها إلى الشامبو لتقليل تأثيره السلبي هو جل الألو فيرا والذي يمكنك استخراجه من الصبار ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-

أحضري الشامبو الخاص بشعرك وقومي بإضافة كمية مناسبة من جل الألو فيرا ورجي الزجاجة جيدًا واتركيها مغطاه لمدة خمس ساعات.

بعد ذلك وفي وقت الاستحمام قومي بشطف شعرك بماء دافئ ثم ابدئي في تدليك شعرك جيدًا بالشامبو لمدة خمس دقائق تقريبًا.

اشطفي شعرك جيدًا بماء بارد ونظفيه من أي شامبو ويمكنك استخدام الشامبو بالألو فيرا مرتين من كل أسبوع.

فوائد جل الألو فيرا (جل الصبار) للشعر