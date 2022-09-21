خلى بشرتك صافيه.. القهوة والليمون أقوي مقشر طبيعي للبشرة والجسم والتخلص من سواد وتصبغات السنين في دقائق

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عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل تقشير للوجه بالقهوة، حيث تعد القهوة هي من أكثر المكونات التي فعاليتها كبيرة جدًا في تقشير البشرة وتخليصها من أي جلد ميت وتساهم في تنعيمها، حيث تعتبر عملية تقشير البشرة هي من العمليات الهامة جدًا للبشرة فهي تجدد البشرة وتزيد من نضارتها وتعيد إليها حيويتها، ويجب على كل فتاة أن تقوم بتقشير بشرتها باستمرار حتى تحصل على بشرة نظيفة وناعمة وخالية من أي شوائب. طريقة عمل تقشير للوجه بالقهوة مكونات عمل الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من بن القهوة.

عصير ليمون طبيعي.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض. خطوات عمل وصفة القهوة والعسل لتقشير البشرة:- أحضري علبة صغيرة وقومي بإضافة المكونات كلها بداخلها وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط عجينة طرية ومتجانسة.

اشطفي وجهك جيدًا أولًا ثم قومي بتدليك بشرتك بالخليط وطبقيها جيدًا على البشرة حتى تغطيها كاملة عدا العينين والفم.

اتركي الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة ثم قومي بفركها وشطف بشرتك جيدًا بماء بارد وغسول مناسب.

جففي بشرتك ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب ويمكنك تكرارها مرتين من كل أسبوع. وصفة ماسك القهوة والكاكاو للبشرة مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من بن القهوة.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو.

كمية وفيرة من الماء الفاتر.

نصف ملعقة من السكر الأبيض. خطوات عمل وصفة القهوة والكاكاو لتفتيح البشرة:- جهزي علبة أو طبق عميق وقومي بخلط المكونات كلها داخل الطبق أو العلبة وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية.

اتركي الخليط دقيقة ثم قومي بغسل بشرتك بغسول مناسب لنوعها وماء دافئ ثم ابدئي في توزيع الخليط عليها.

دلكي بشرتك جيدًا بيديك لمدة خمس دقائق ثم قومي بتركها على البشرة لمدة نصف ساعة.

وبعد ذلك قومي بتنظيف الخليط من على بشرتك بفركه أولًا ثم نظفيه بواسطة ماء بارد.

حتى تغلقي مسام بشرتك المفتوحة قومي بتمرير قطعة من الثلج عليها بشكل دائري ثم قومي بتجفيف بشرتك.

يجب تجفيف البشرة جيدًا من الماء وبعدها قومي باستخدام أي كريم مرطب ورطبيها.

يمكنك تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

وستلاحظين أن النتائج بدأت تظهر بعد أسبوع واحد من الاستخدام خاصة وأن القهوة تحتوي على الكثير من المواد التي تمد البشرة بالكولاجين الطبيعي.

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