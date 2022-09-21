نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2 فقط من القرص الجبار الذي إذا وضعته علي الشامبو يعطيك نتيجة مذهلة لشعرك من تطويل وتكثيف الشعر وعلاج تساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل وتكثيف الشعر وعلاج تساقط الشعر، العديد من السيدات يعانون من مشاكل الشعر المختلفة من تساقط وضعف الشعر، وتحلم كل فتاة من الفتيات بشعر طويل وكثيف وصحي، والسيدات اللاتي يعانين من مشاكل في الشعر يبحثون عن طرق لمعالجة الشعر خالية من المواد الكيميائية التي لا تفيد الشعر بل تضر الشعر بشكل كبير من أجل الوصول إلى نتيجة مرضية تجعل شعرك افضل وأقوى.

تكثيف الشعر وعلاج تساقط الشعر

القرص الجبار الذي يمكنك إستخدامه في فرد الشعر وتنعيمه وجعله كالحرير بدلاً من الكرياتين الذي ارتفع سعره بشكل كبير هو قرص الأسبرين، وقرص الأسبرين في الأساس يستخدم لعلاج الصداع والحرارة ويمكنك أيضاً أن يستخدم في علاج الصلع وتساقط الشعر.

خطوات استخدام الأسبرين في علاج الشعر

وقبل أن نذكر خطوات عمل وصفة الشعر التي نستخدمها من خلالها الأسبرين لعلاج الشعر، نذكر أولا: مكونات هذه الوصفة وهي:

عدد 2 قرص من الأسبرين.

عدد 2 ملعقة من القرنفل المطحون.

نوع الشامبو الذي تقوم باستخدامه.

نصف كوب من الماء.

خطوات تحضير وصفة علاج الشعر باستخدام أقراص الأسبرين

تعد هذه الطريقة سهلة وبسيطة للغاية في مكوناتها وتحضيرها ولا تحتاج إلي وقت في تحضيرها وتترك نتيجة رائعة على الشعر، وسنذكر الآن خطوات تحضير هذه الوصفة وهي:

نحضر وعاء متوسط الحجم ثم نضع بهذا الإناء كلا من: الأسبرين والقرنفل والماء.

نقوم بتقليب جميع المكونات حتى يذوب الأسبرين تماماً وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضع اربع ملاعق من الشامبو ثم نقلب جيداً حتي يتجانس الشامبو مع المكونات.

نقوم بغسل الشعر جيداً بهذا الخليط المتجانس في مكوناته ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر ويمكن تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في خلال الأسبوع وسوف تلاحظ نتيجة مذهلة في تطويل وتكثيف الشعر.

خلط الأسبرين مع البن لمعالجة الشعر

يمكنك استخدام الأسبرين مع العديد من المنتجات من أجل معالجة الشعر، وسنذكر لك وصفة جديد من هذه الوصفات ونذكر الان مكونات هذه الوصفة وهي:

طريقة تحضير وصفة البن مع الأسبرين من أجل معالجة الشعر