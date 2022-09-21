تعالى أقولك أزاى تكون بشرت بيضة كالثلج….بملعقة واحدة من النشا لتفتيح وشد البشرة وإزالة أي بقع وتصبغات نتيجة روعه

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عمر شويل - جدة تفتيح وشد البشرة وإزالة البقع وتصبغات، تحرص كل فتاة أن تكون بشرتها بيضاء كالثلج ونقية من أي شوائب، فكثير منا يعاني من عيوب البشرة مثل الغمقان وحب الشباب و التجاعيد والهالات السوداء وغيرها، ولكن للاهتمام بكل هذا باستخدام الكريمات سيتطلب الكثير من النقود، ولأن الفتيات الكوريات يعرفن ببشرتهن البيضاء الصافية قمنا بالبحث عن بعض الماسكات التي يقومن باستخدامها في الاهتمام ببشرتهن، ولكن هذا لا يكفي فقط بل يجب الاعتناء بالبشرة جيدا بعمل جلسات تنظيف بشرة من حين لآخر وعمل تقشير الوجه مرة كل أسبوع والانتظام على روتين يومي للبشرة. تفتيح وشد البشرة وإزالة البقع المكونات: ملعقتين كبار من الأرز قصير الحبة.

ملعقة من نشا الذرة.

حوالي ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد. طريقة تحضير واستخدام الكريم: في مطحنة الخلاط ضعي ملعقتين الأرز لطحنهم جيدا حتى يصبح بودرة.

في بوله نقوم بوضع بودرة الأرز وعليهم مقدار النشا.

ومن ثم نضيف إليهم ملعقة من العسل الأبيض وملعقة من الجلسرين وملعقة ماء الورد وملعقتين عصير الليمون ونبدأ في خلط جميع المكونات حتى تتجانس جيدا وتصبح مثل الكريم.

نضع الوصفة على بشرة نظيفة بعد ذلك ونتركها حوالي نصف ساعة حتى تجف.

نغسل البشرة بعدها بالماء البارد لقفل المسام. كريم الأرز والحليب والنشا المكونات: ثلاث ملاعق من الأرز المطحون.

ملعقة ونصف من النشا.

حليب بارد لعجن المواد. طريقة التحضير: في طبق صغير ضعي الأرز المطحون والنشا ثم قومي بخلطهم بالحليب البارد حتى يصبح القوام مثل الكريم.

نغسل البشرة جيداً ثم نضع عليها الماسك ونتركه ثلث ساعة على الأقل أو حتى يجف.

بعد ذلك نقوم البشرة ثم شطفها بالماء البارد. ماسك النشا للتفتيح المكونات: ملعقة من النشا.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقتين من عصير الليمون وإذا كانت بشرتك حساسة فاستبدليه بالعسل الأبيض.

نصف ملعقة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: في إناء قومي بوضع النشا والكركم وماء الورد والليمون أو العسل ومزجهم جيدا ليختلطا.

بعد ذلك يتم وضع الماسك على بشرة نظيفة وتركه حوالي خمسة وعشرين دقيقة.

بعدها يتم شطف الوجه ووضع المرطب الخاص به.

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