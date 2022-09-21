نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفته الكباب في المقلاه….أسرار عمل كفته الكباب زي اشهر المطاعم من غيرك ما تفك ولا تكش منك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار عمل كفته الكباب زي اشهر المطاعم من غيرك ما تفك ولا تكش منك، كفتة كباب هي من الأطعمة الشهية والتي يفضل الكثيرين إحضارها من المطاعم، لكن في ظل غلاء الأسعار المنتشر في الآونة الأخيرة لم يعد تستطيع الكثير من العائلات شرائها، لذلك أصبحت مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية وصفحات الإنترنت تعرض طريقة تحضير كفتة الكباب بالبيت، وتشمل هذه الطرق طرق سهلة وبسيطة وطرق أخرى صعبة بعض الشيء تحتاج إلى دقة من أجل إعدادها. أسرار عمل كفته الكباب المقادير كيلو من لحم الخروف المفروم.

ملعقة من كل نوع من التوابل الآتية: ملح وفلفل أسود وبابريكا وكمون وفلفل أحمر حار وكزبرة جافة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

بصلة مفرومة. طريقة التحضير قومي بتتبيل اللحمة باستخدام التوابل المكونة من الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والفلفل الأحمر الحار والكزبرة الجافة والثوم المهروس ثم اخلطيهم جيدًا.

يتم وضع البقدونس المفروم وتفل البصل بعد تصفية الماء منه ثم تخلط المكونات معًا.

تدخل إلى الثلاجة لمدة ساعة كاملة.

اجعلي اللحم على شكل دائرة.

ضعي إصبعك في منتصف الدائرة.

احضري مقلاة غير لاصقة ثم ضعي بها القليل من الزيت ثم تضاف الكفتة.

يتم تسوية الكفتة على الجهتين.

على الجهتين. يتم تقديمها بعد ذلك السلطة وأنواع الصلصة المختلفة. طريقة عمل الكباب والكفتة بالطماطم المكونات طريقة التحضير يمزج اللحم مع البهارات والملح والبقدونس والفلفل الأسود جيدًا.

يوضع اللحم في صينية أو يمكن تشكيله على هيئة كرات.

توضع داخل فرن مسخن مسبقًا لمدة عشر دقائق.

قومي بعمل البطاطس والبصل على هيئة شرائح أو مكعبات كيفما تريدين.

يوضع الثوم المهروس والطماطم المبشورة على الخليط مع تقليب المكونات معًا.

يسكب مزيج الخضار الذي تم تحضيره مسبقًا في الصينية، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تصبح ناضج.

تسكب صلصة الطماطم في كوب من الماء الساخن ويحرَّك جيدًا ثم يُسكب في صينية.

ضع الصينية في الفرن مرة أخرى واتركها لمدة 10 دقائق حتى تكون جاهزة ثم تقدم ساخنة مع سلطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفته الكباب في المقلاه….أسرار عمل كفته الكباب زي اشهر المطاعم من غيرك ما تفك ولا تكش منك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.