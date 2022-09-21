نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذريه لو بشرتك حساسة.. ماسك الأسبرين للتجاعيد العميقة والخطوط البسيطة وتفتيح البشرة الرهيب من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المؤكد أن ماسكات العناية بالبشرة محور حديثنا اليوم تشكل مفاجأة لدى البعض، فقد تم اللجوء إلى ماسك الأسبرين للتجاعيد باعتباره كولاجين طبيعي خلال الفترة الأخيرة بعد التجربة الفعلية له من قبل عدد من الأشخاص، الذين أكدوا فعاليته الكبيرة في القضاء على ظهور التجاعيد وماء الخطوط الرفيعة بالوجه وجعلها أكثر شبابية وإشراقه، كما يمكن استخدام الأسبرين في ماسكات الترطيب خاصة العسل الأبيض حيث يوفر ترطيب عميق ويساعد على استعادة نضارة البشرة من جديد، فهو يحد من المسامات الواسعة وبالتالي التحكم في الإفرازات الدهنية المسببة لعدد من المشاكل للبشرة.

ماسك الأسبرين للتجاعيد

قبل البدء يجب التنويه بأن هذا الماسك غير مناسب إطلاقاً لصاحبات البشرة الحساسة، لتحضير الماسك في المنزل لابد من تحضير المكونات التالية لإعداده بنجاح:

عدد ثلاث حبات من قرص الأسبرين.

عدد ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير

في البداية يتم طحن حبوب الأسبرين بشكل جيد بداخل إناء نظيف.

يتم إضافة عصير الليمون إليها مع التقليب حتى الوصول إلى عجينة الماسك المطلوبة.

على بشرة نظيفة تماماً افردي طبقة من الماسك وانتظري حتى مرور عشر دقائق كاملة.

يتم التخلص من الماسك بواسطة الماء البارد.

ماسك الأسبرين للترطيب

بإمكاننا الاستفادة من الأسبرين بأكثر من طريقة، حيث بجانب تحضير ماسك الأسبرين للتجاعيد باضافة مكونات أخرى يمكننا الاستفادة منه في ترطيب البشرة، وفيما يلي المكونات اللازمة.

عدد خمس حبات من قرص الأسبرين.

ملعقتان من العسل الأبيض الطبيعي.

ملعقة واحدة من اللبن أو الزبادي.

طريقة استخدام ماسك الأسبرين

في البداية يتم تحضير الماسك من خلال طحن حبات الأسبرين في وعاء نظيف.

يتم إضافة العسل الأبيض واللبن أو الزبادي مع عدم الإفراط حيث يجب الحصول على قوام يسهل فرده على البشرة.

يتم توزيع طبقة مناسبة من الخليط على كامل البشرة والانتظار حتى مرور 20 دقيقة.

يتم غسل الوجه بشكل جيد بواسطة الماء البارد وغسول مناسب لنوع البشرة.

فوائد ماسكات الأسبرين للبشرة

التخلص من الخطوط الرفيعة وشد البشرة مما يساعد في القضاء على التجاعيد أول بأول.

ماسك الأسبرين والعسل مثالي على البشرة خلال فترة الشتاء لما يوفره من ترطيب عميق للبشرة ويجعل مظهرها أكثر شبابية.