نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتحتاجي للكوافير جربية واحكمي بنفسك… كيراتين الخميرة والنشا السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن هيكون زي الحرير لازم تجربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة والنشا السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن، الشعر الناعم والمفرود هو حلم لكل فتاة، فهو من يعطي مظهر جذاب للمرأة، ولكن تلجأ بعض السيدات لفرد الشعر بالمواد الكيميائية كالكيراتين والبروتين وغيرهم، لكن يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تعد في المنزل وتعطي نتيجة مبهرة على الشعر، ومن تلك الوصفات هي الخميرة والنشا، فالخميرة تحتوي على مواد غذائية مفيدة جدا للشعر، حيث يوجد بها مادة السيلينيوم والتي تكافح تلف الشعر، بالإضافة إلى فيتامين ه‍ الذي يعمل على معالجة تساقط الشعر. كيراتين الخميرة والنشا السحري لفرد وتنعيم الشعر المكونات: ملعقة نشا كبيرة.

ملعقتين من الخميرة.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقة من السكر.

صفار اثنين بيضة.

أربع ملاعق من الحليب الدافئ. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بوضع الخميرة في إناء ثم نضع معها السكر ونسكب فوقهم الحليب الدافئ ثم نقلبهم، بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء ووضعه في مكان دافئ لكي تختمر الخميرة.

بعد ذلك نضيف صفار البيض إلى الخليط والعسل الأبيض وملعقة النشا ونخلط حتى تتجانس المقادير.

نغسل الشعر ونمشطه ثم نقسمه إلى أجزاء ونضع الخليط عليه من جذوره وحتى أطرافه.

بعد ذلك نقوم بوضع فوطة دافئة على الشعر كله ونترك الخليط لمدة ساعة على الشعر.

بعد ذلك نغسل الشعر بالماء والبلسم.

يتم استخدام الوصفة مرة كل أسبوعين. طريقة فرد الشعر بالخميرة والسكر المكونات: طريقة التحضير والاستخدام: في الماء الدافئ نضع السكر ونذوبه.

بعد ذلك نضيف الخميرة ونقلبها ونتركها عشر دقائق.

بعد ذلك يتم تقسيم الشعر ووضع المزيج عليه كله.

ضعي منشفة دافئة على الشعر .

. نضع الخليط على فروة الرأس حوالي ساعة كاملة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء جيدا.

للحصول على نتائج مرضية كرري الوصفة كل أسبوع. فرد الشعر بزيت الزيتون والخميرة المكونات: أربع ملاعق من زيت الزيتون.

ست ملاعق من الخميرة. طريقة التحضير: نقوم بخلط زيت الزيتون والخميرة معا ثم بعد ذلك نضع ماء دافئ تدريجيا حتى يتكون خليط يشبه الكريم.

نضع الخليط على الشعر ونغطيه بكيس بلاستيك.

يتم وضع الوصفة لمدة ساعة على الأقل، ثم يغسل بالماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتحتاجي للكوافير جربية واحكمي بنفسك… كيراتين الخميرة والنشا السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن هيكون زي الحرير لازم تجربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.