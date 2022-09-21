المدراس على الابواب وبتحتاري تعملى اية سندوتشات هعلمك طريقة عمل لانشون اللحم في البيت مش هتشرية من برة تانى

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عمر شويل - جدة طريقة عمل لانشون اللحم في البيت، اللانشون من الأطعمة المصنوعة من اللحم سواء كان اللحم الحيواني الأحمر أو لحم الدجاج الأبيض بإضافة بعض الملح والبهارات اللازمة للحصول على الطعم اللذيذ والنكهة المميزة، واللانشون من الأطعمة المميزة لدى الأطفال ويستخدم في السندوتشات غالبا لذا تتساءل الأمهات عن طريقة صنعه بالمنزل ليكون مضمونا للحفاظ على صحة أطفالهم لذا سوف نقدم لكم طريقة إعداد لانشون اللحم اللذيذ في المنزل. طريقة عمل لانشون اللحم في البيت المكونات خطوات التحضير نضع في وعاء الكبة أو المطحنة كمية اللحم ونضيف إليه الجبن الكريمي أو المثلثات ونشغل على السرعة القصوى حتى يمتزجان جيدًا.

نضيف البيض بالكامل من البيض أو البيضات الكاملة وشغل على أعلى سرعة مرة ثانية حتى تمام التجانس.

نضيف الثوم المفروم والتوابل من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والملح والفلفل الأسود المطحون ونشغل على السرعة القصوى حتى تمام التجانس بين جميع المكونات والحصول على عجينة طرية من اللحم.

نخرج العجينة من الوعاء ونضع عليها حبوب الفلفل الأسود ونقلبها جيدا لتوزيع حبات الفلفل بها.

نفرد العجينة بشكل طولي على ورق بلاستيك قوي و نضغطها ونلفها بشكل اسطواني ثم نغلق الطرفين بشكل محكم بلفه من الاتجاهين بشكل جيد.

نقوم بلف اللحم مرة ثانية في ورق ألمنيوم حراري بنفس الطريقة الأولى.

نقوم بوضع الأسطوانة الملفوفة من اللحم داخل وعاء به ماء مغلي موضوع على النار.

نضيف عود القرفة وورق الغار ومكعب المرقة وقليل من الملح.

نترك الأسطوانة على النار لمدة 40 دقيقة أو حتى النضج التام.

بعد ذلك نرفعه من الماء ونتركه يهدأ ثم يتم وضعه بالثلاجة لمدة 4 ساعات أو أكثر حتى تمام التماسك.

نخرج اللانشون من الثلاجة ونبدأ بتقطيعها بشكل دائري إلى حلقات وتقديمه فى طبق مناسب أو استخدامه في السندوتشات أو في إعداد أطباق الطعام المختلفة. نحرص على تغطية الباقي وإحكام غلقها والاحتفاظ به داخل الثلاجة لحين استخدامه.

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