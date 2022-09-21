مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج، من الوصفات الطبيعية، والتي تمنح الجلد مزيدًا من النضارة والتألق، من الممكن أن تستمتعي بالبشرة المشرقة الأكثر توهجًا إذا ما داومتي على استعمال خليط القهوة المقشر والذي يعمل على جعل البشرة أكثر شبابًا وحيوية، وهذا ما سنتعرف على كيفية الحصول عليه من خلال تقريرنا التالي، حيث تعتبر مادة القهوة بحبيباتها هي إحدى المواد الطبيعية، ولتي تعمل على إزالة الطبقة السطحية للبشرة بمجرد تطبيقها في وصفة طبيعية مميزة، وفيما يلي نتطرق لمكونات خلطات القهوة المقشرة، وسنوضح طريقة التحضير والتطبيق لتلك التركيبات الطبيعية التي تمنح البشرة مزيد من الحيوية والتألق.

مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج

الوصفة الأولى المستخدمة لتقشير البشرة بالقهوة من الممكن أن نستخدم لها المكونات التالية:

المكونات

ملعقة من القهوة.

ملعقة جل الصبار.

ملعقتان زبادي.

ملعقة من قطرات الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

من الممكن أن تقومي بعمل الخليط المميز من القهوة والمكونات السابقة بخلط كل المكونات مع بعضها البعض ومن ثم نحصل على الوصفة المقشرة للبشرة، والتي من الممكن تطبيقها على الوجه وعلى أي منطقة تريدين تقشير لبشرة فيها، وتعد الخلطة من أجود أنواع السكراب أو المقشرات المميزة، ويسهل تطبيقها من مرة لمرتين بالأسبوع، وتعطي النتيجة الفعالة المميزة، حيث تعد من الوصفات المبيضة للجلد بشكل ملحوظ ومن المفضل تطبيقها مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

وصفة القهوة والحليب لتقشير البشرة

يمكنك الحصول على خليط ممتاز من القهوة مع الحليب لتقشير البشرة، والتخلص من الشحوب، وإزالة خلايا الجلد الميت، ولكن لا بد من إحضار باقي مكونات التركيبة كما يلي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الليمون.

ملعقتان من الحليب.

ملعقة من النشا.

تحضير الوصفة وتطبيقها

من الممكن القيام بالتحضير السريع للوصفة عن طريق مزج كل المكونات مع بعضها البعض، وذلك للحصول على أفضل تركيبة طبيعية تعمل على إزالة البقايا من خلايا الجلد الميتة، وتحسين مستوى نضارة الجلد، كما أن تلك التركيبة تعمل على شد الجلد، وإزالة مشكلة التجاعيد، وذلك بفعل مكوني النشا والقهوة، مع استمرارية التطبيق مرة إلى مرتين بالأسبوع.