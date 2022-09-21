نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستطيعين عمل أفضل وصفة من كفتة الأرز مع اللحم المفروم، وذلك بأن تقومي بتحضير المكونات الأساسية، وبخطوات بسيطة في مطبخك تستطيعين طهي أفضل أنواع كفتة الأرز، والتي تعد من الأكلات، ووصفات المطبخ الشهية، والتي ترغب ربة المنزل في أن تعرف أسرار نجاحها، وهو ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي، ولكن ينبغي أولا أن تقومي بإحضار كل المقادير المطلوبة والتي تحتاجها الوصفة، وبدء الإعداد كما سنوضح بالآتي من فقراتنا المقبلة.

مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها

من السهل عمل تلك الوصفة التي يفضلها الكثيرون إذا ما توفرت تلك المقادير الآتية:

المكونات

عدد كوبين من الأرز المسحوق أو المطحون بشكل جيد.

نصف كيلو من اللحم المفروم جيدا.

توابل اللحم المفروم.

نصف ملعقة من البيكينج صودا.

حزمة من الكزبرة.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

عدد ثلاث حبات من الفلفل الرومي.

خمسة فصوص من الثوم.

ربع ملعقة من الشطة وتضاف حسب الرغبة.

عود من النعناع الأخضر أو وفق الرغبة.

بصلة متوسطة وتكون مبشورة.

بهارات مشكلة.

طريقة تحضير كفتة الأرز بكل اسرارها

يمكنكِ البدء في التحضير من خلال اتباع الآتي من هذه الخطوات القادمة: