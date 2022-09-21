مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

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عمر شويل - جدة تستطيعين عمل أفضل وصفة من كفتة الأرز مع اللحم المفروم، وذلك بأن تقومي بتحضير المكونات الأساسية، وبخطوات بسيطة في مطبخك تستطيعين طهي أفضل أنواع كفتة الأرز، والتي تعد من الأكلات، ووصفات المطبخ الشهية، والتي ترغب ربة المنزل في أن تعرف أسرار نجاحها، وهو ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي، ولكن ينبغي أولا أن تقومي بإحضار كل المقادير المطلوبة والتي تحتاجها الوصفة، وبدء الإعداد كما سنوضح بالآتي من فقراتنا المقبلة.
مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها
من السهل عمل تلك الوصفة التي يفضلها الكثيرون إذا ما توفرت تلك المقادير الآتية:
المكونات
- عدد كوبين من الأرز المسحوق أو المطحون بشكل جيد.
- نصف كيلو من اللحم المفروم جيدا.
- توابل اللحم المفروم.
- نصف ملعقة من البيكينج صودا.
- حزمة من الكزبرة.
- حزمة من البقدونس.
- حزمة من الشبت.
- عدد ثلاث حبات من الفلفل الرومي.
- خمسة فصوص من الثوم.
- ربع ملعقة من الشطة وتضاف حسب الرغبة.
- عود من النعناع الأخضر أو وفق الرغبة.
- بصلة متوسطة وتكون مبشورة.
- بهارات مشكلة.
طريقة تحضير كفتة الأرز بكل اسرارها
يمكنكِ البدء في التحضير من خلال اتباع الآتي من هذه الخطوات القادمة:
- عليك التأكد من كون الرز قد تم طحنه بشكل جيد، وذلك حتى تكون الكفتة متماسكة.
- فرم اللحم بشكل جيد، ثم وضعه في وعاء واحد مع الأرز.
- ابدئي في وضع الإضافات، ثم تقليبها، مع الحرص على إضافة البيكينج صودا، وذلك حتى تساعد في إعطاء الكفتة القوام والحجم الجيد بعد التسوية.
- قومي بخلط كل المكونات بشكل جيد، وعجنها بشكل يدوي، مع وضع أنواع الخضار من الشبت والبقدونس مع الكزبرة في خليط الكفتة.
- من المفضل وضع عجينة الكفتة قبل التشكيل ساعة في الثلاجة.
- ابدئي بعد ذلك في تشكيل أصابع الكفتة، وعليك أن تتأكدي من حجمها الذي من المفضل أن يكون متوسط، وذلك حتى تأخذ كل أصابع الكفتة نفس مدة التسوية.
- بعد تشكيل أصابع الكفتة، ضعيها في الثلاجة، وذلك حتى تكون درجة تماسكها أعلى.
- بعد ذلك يسهل تحميرها في زيت غزير، وتصفيتها بعد ذلك على ورق مطبخ.
- ضعيها بعد ذلك في الصلصة، واتركيها حتى تستكمل نضجها.
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