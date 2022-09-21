نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الجاهز.. السمك المقلي المقرمش بكل الاسرار وبالتتبيله الاصلية لطعم أروع من الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر السمك من أكثر الأكلات الصحية التي ينصح الأطباء بتناولها حوالي مرتين أو ثلاثة مرات أسبوعيًا، وهنا من الممكن أن يمل منه الأطفال ويفضلون تناول الوجبات الجاهزة السريعة التي تعتبر غير صحية تمامًا بالنسبة لهم، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة السمك المقلي المقرمش لتقديمه للأطفال بألذ مذاق له لكي يطلبونه مرات متكررة.

السمك المقلي المقرمش

يوجد بعض المكونات التي يتم وضعها، والخطوات التي يتم اتباعها لكي يتم الحصول على السمك المقلي المقرمش وهي كالآتي:

مقادير سمك مقلي

كيلو واحد من السمك.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من مسحوق نشا الذرة.

ملعقة واحدة من مسحوق الكركم.

زيت غزير.

سر تتبيلة السمك المقلي

ربع كيلو فلفل حار وحلو معًا.

3 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ونصف كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

وملعقة كبيرة واحدة من الكمون.

ملعقة كبيرة واحدة من الكزبرة المجففة المطحونة.

طريقة تتبيلة السمك زي المطاعم

نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها جميع المكونات ونضربها مع بعضها جيدًا حتى تتداخل مع بعضها وتصبح عبارة عن خليط متجانس.

بعد ذلك يؤخذ من الخليط على قدر الاستخدام فقط ونحتفظ بالكمية المتبقية.

ثم نحتفظ بهذا الخليط في علبة بلاستيكية محكمة الغلق في الفريزر ولا يتم إخراجها إلا عند الاستخدام فقط وعودتها إلى الفريزر مرة أخرى.

سر قرمشة السمك المقلي

أولا يغسل السمك جيدًا بالماء الجاري من الداخل ومن الخارج.

بعد ذلك يتم عمل فتحات في جسم السمك من الخارج لكي يتم إدخال التتبيلة فيها.

كما توضع التتبيلة داخل بطن السمك وعلى الجسم الخارجي له.

بعد ذلك يغطى السمك ويترك جانبًا لمدة نصف ساعة حتى يتشرب من التتبيلة جيدًا.

ثم نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والنشا والكركم ونقلبهم مع بعض جيدًا.

بعد ذلك نغمس السمك في خليط الدقيق جيدًا حتى يغطى تمامًا ونضعه جانبًا.

ثم نحضر وعاء به ماء ونضعه بجانب الدقيق.

بعد ذلك نحضر مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها زيت غزير ونضعه على النار حتى يسخن جيدًا.

ثم نأخذ السمك نضعه في الماء أولًا وبعد ذلك في الزيت حتى لا يحترق الزيت عند القلي.

بعد ذلك نخرج السمك على أوراق المطبخ للتخلص من كمية الزيت الزائدة.

بينما يتم تكرار ذلك حتى انتهاء الكمية بالكامل، وبذلك يكون جاهز للتقديم.

في نهاية مقال السمك المقلي المقرمش ذكرنا جميع المكونات التي يتم استخدامها في التتبيلة أو تحضير السمك، وذكرنا الخطوات بالتفصيل التي لابد من اتباعها أثناء تحضير السمك للحصول على سمك شهي ولذيذ يشبه الذي يباع في المطاعم.