نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي في البيت.. موفر واقتصادي والطعم جنان وناعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الزبادي من الوجبات الصحية الخفيفة التي يصفها أغلب الأطباء للأطفال، كما تستخدم كوجبة عشاء لمتبعي أنظمة الرجيم لسهولة هضمها؛ لذلك قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل الزبادي في البيت بكل بساطة حتى تستطيع توفير المزيد من المال بسبب ارتفاع سعر الكوب منها كل ذلك بأبسط المكونات المتوفرة.

طريقة عمل الزبادي في البيت

قدمي لأطفالك ألذ زبادي بنفس الطعم الذي تقومين بشرائه من السوبر ماركت ولكن بالقليل من التكلفة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

كوب من الزبادي البلدي، أو أي نوع من الزبادي المفضل لك.

ملعقة من الخل الأبيض.

أكواب من الزجاج، أو الصيني حسب المتوفر لديك.

كوبان من الفراولة أو أي فاكهة حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنه.

طريقة التحضير

ضعي اللبن الحليب على النار الهادئة، واتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان حتى تتخلص من البكتيريا الضارة به.

اتركي الحليب جانبًا حتى يصبح دافئًا بنفس درجة حرارة دمعة العين.

احضري كوبً من الزجاج وضعي به كمية بسيطة من اللبن الحليب الدافئ.

الآن ضعي ملعقة الخل الأبيض على كمية اللبن الكبيرة، أما الكمية الصغيرة في الكوب ضعي بها كوب الزبادي الذي قمتي بتحضيره.

ضعي الفراولة في الخلاط، ويفضل أن تكون غير مجمدة أي بدرجة حرارة الغرفة.

اسكبي الفراولة على المكونات وقلبي، ثم اسكبي الزبادي الذي قمتي بتذويبه على اللبن.

ابدئي الآن في سكب الخليط داخل الأكواب الزجاجية، وأثناء تحضيرك للخليط عليك تسخين الفرن الخاص بك على درجة حرارة عالية.

أحضري صينية وضعي بها الأكواب المليئة بالخليط، وادخليها في الفرن لمدة لا تقل الليلة الكاملة.

في حالة أنك قمتي بفتح الفرن ووجدتي أن الزبادي لم يكتمل نضجه عليك بإخراجه،

وتسخين الفرن ووضع الصينية مرة أخرى حتى يكتمل النضج.

بهذا يكون لديك زبادي بالفراولة بالكمية التي تناسب أسرتك.

في نهاية مقال طريقة عمل الزبادي في البيت فقد أوضحنا لكم طريقة تحضير ألذ زبادي بنفس طعم الزبادي المستخدم؛ حيث يعتبر كوب الزبادي المذاب خميرة لعمل الزبادي في المنزل بنفس الطعم؛ فقدميه لأسرتك واستمتعي بألذ طعم.