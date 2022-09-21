انسي الاسمرار والتجاعيد.. مهما كان عمرك كريم لبان الذكر والنشا أقوى كولاجين طبيعي فعال ومجرب 100%

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عمر شويل - جدة توالى البحث لفترات طويلة عن طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا من قبل الكثير من السيدات لما له من فوائد كثيرة خاصة في فترة سن الأربعينات لأن هذا الكريم يعمل على شد البشرة وتأخر ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل شكل المرأة أكبر من سنها الحقيقي، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الأخرى.

كريم لبان الذكر والنشا

يمكن تحضير هذا الكريم من مكونات طبيعية وغير مكلفة وذلك يجعله لا يسبب ضرر للبشرة ويوفر الكثير من الأموال ويتم تحضيره بخطوات بسيطة للغاية وذلك كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من لبان الذكر.

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق النشا.

ربع كوب من ماء الورد الطبيعي.

قطرات بسيطة من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق

نحضر وعاء عميق ونضع به لبان الدكر وماء الورد.

نضع الخليط على النار ونتركه حتى يبدأ في الغليان.

نضع النشا وزيت الزيتون أيضًا ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها.

نستمر في التقليب حتى يصبح القوام كريمي.

يرفع الخليط من على النار ويترك جانبًا حتى يبرد.

يغسل الوجه وينظف جيدًا بالغسول والماء الدافئ لتفتيح مسام البشرة لامتصاص الكريم.

يطبق الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه من أثر الخليط جيدًا بالماء البارد.

يفضل استخدام كريم مرطب بعد غسل الوجه من الكريم.

للحصول على أفضل النتائج لا بد من استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد كريم لبان الذكر والنشا

يوجد الكثير من الفوائد الموجودة في وصفة لبان الدكر والنشا التي تجعل عليه إقبال كبير من الكثير من السيدات ومن هذه الفوائد الآتي:

تفتيح البشرة عدة درجات وجعلها ناصعة البياض.

شد البشرة والتخلص من التجاعيد والوقاية منها وتأخير ظهورها.

تفتيح البقع الداكنة والمناطق الداكنة

تقليل ظهور الشعر في الوجه.

التخلص من البثور السوداء.

التخلص من حب الشباب ومن آثار الحبوب.

في نهاية مقال كريم لبان الذكر والنشا يوجد الكثير من الفوائد الموجودة في هذا الكريم والتي لابد من الاستمرار على استخدامه لفترة طويلة للحصول على نتائج مبهرة، على الرغم من أن النتيجة سوف تظهر من المرة الأولى في الاستخدام.