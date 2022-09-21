نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد ، من منا لا يريد أن يكون شعره ناعم مثل الحرير ولا يوجد به أي خشونة على الإطلاق وكلنا نعرف أن الكيراتين له أضرار كثيرة على الشعر على المدى البعيد علاوة على ذلك أنه لا يناسب جميع أنواع الشعر بمعنى أنه من الممكن أن يأتي بنتيجة عكسية مع أحد البنات، ولذلك تخشى الكثير من الفيتات استخدام الكيراتين في فرد الشعر الخشن، ولكن نحن سوف نقدم لكم وصفة ذهبية تتكون من مكونات طبيعية تساعد في فرد الشعر الخشن، وهذه الوصفة لن يتم استخدام فيها سوى الخميرة مع بعض المكونات الأخرى الطبيعية، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الخميرة في فرد الشعر الخشن والمجعد أيضا

معظم الفتيات تريد أن يكون شعرها ناعم مثل الحرير، لأن يوجد بعض الأشخاص الأشرار الذين يتنمرون على غيرهم بسبب امتلاكهم الشعر الخشن، وعلى الرغم من وجود وصفات كثيرة تعمل على فرد الشعر المجعد، إلا أنها لا تكون أمنة على الشعر نهائيّ، ولكن لا تقلقوا نحن سوف نقدم. لكم مكونات طبيعية خالية من أي مواد ضارة تعمل على فرد الشعر وإعطائه لمعان وقوة لا مثيل لهم وهذه النتيجة هي التي ترغب فيها جميع النساء، ونحن نعرف أن الخميرة لها فوائد للجسم والشعر لا مثيل لها ولذلك وجدنا على تطبيق هذه الوصفة الألف من النساء، ونحن ها سوف نقوم بشرح الوصفة بالتفصيل حتى لا تحتري ولا تبحثي كثيراً، وتتلخص المكونات في:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت الزيتون.

ماء دافيء على حسب احتياج العجين.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في فرد الشعر

موضوع فرد الشعر أصبح منتشر الآن بين جميع النساء، لأنه في حقيقة الأمر لا يوجد أفضل من الشعر الناعم الطويل وهذه الوصفة تحقق لك الأمرين، وتتلخص خطوات الوصفة في:

يتم وضع جميع المكونات بالتدريج مكون تلو الأخر مع التقليب.

يتم التقليب حتى تمتزج جميع المكونات.

يجب فرد الشعر ووضع الوصفة وغسله بعدها بساعة.

يمكن تكرار الوصفة مرة كل عشرة أيام.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين حيث يمكن الحصول على شعر ناعم خالي من التجاعيد باستعمال بعض المكونات البسيطة الموجود في المنزل وهي مكون الخميرة حيث وضع ملعقة من الخميرة ليلا يساعد على تنعيم الشعر الخشن وجعله ناعم وحرير بدون اي مواد كيميائية ضارة تساعد على فرد الشعر من اول استعمال