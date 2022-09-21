حسب الابحاث ان 9.4% من سكان العالم بيعانوا من حب الشباب بشكل او بأخر ، وعشان نتفادى حدوثه بقدر الامكان الافضل اتباع خطوات لعلاج السبب بدل من الاعراض والتخلص من حب الشباب ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم 10 نصايح للتخلص من حب الشباب في الجسم.

نصايح للتخلص من حب الشباب في الجسم:

1- ماتخليش العرق على جلدك, خدي شاور:

التمارين بتساعد الاشخاص اللي بيعانوا من حب الشباب ، لان الجسم بيطرد السموم عن طريق العرق ، ولكن الغلطة اللي ممكن تأدي لزيادة حب الشباب في الجسم والضهر هو انك تسيبي العرق على الجلد ، عشان كده بننصحك بالتخلص من العرق والاوساخ بأسرع وقت ممكن ، وافتكري دايما انك تغسلي ملابس التمرين كويس قبل ما تلبسيها تاني.

2- خلي التقشير جزء من روتين العناية ببشرتك:

المقشر اللطيف بحمض الساليسيليك ممكن انه يساعد على تنضيف بشرتك بعمق وازالة العرق والاوساخ واي حاجة بتسد المسام وتسبب ظهور حب الشباب ، بالاضافة ان التقشير بيزيل خلايا الجلد الميتة ، وبيجدد البشرة.

3- البسي الاقمشة القابلة للتنفس والفضفاضة:

الملابس الضيقة ممكن تأدي لزيادة تهيج بشرتك عن طريق فركها بمسامك وكمان حبس العرق والاوساخ على الجلد ، الافضل تجربي تلبسي ملابس فضفاضة واختاري خامات الاقمشة الطبيعية بدل الاقمشة الصناعية عشان تدي بشرتك فرصة تتنفس.

4- ابعدي شعرك عن ضهرك:

الشعر الطويل على الضهر ممكن ينقل الاوساخ لضهرك ، وده هيأدي لظهور حب الشباب على منطقة الكتفين والضهر ، عشان كده الافضل انك تبعدي شعرك عن ضهرك ، كمان ماتخليش الشامبو والبلسم ينزل على ضهرك اثناء الشاور لان ده ممكن يسد المسام ويأدي لظهور الحبوب.

5- اختاري منتجات العناية بالبشرة على اساس المكونات:

ممكن تكوني لما بتيجي تختاري منتجات العناية مش بتاخدي بالك من مكوناتها كويس ، ولكن لما يكون الموضوع متعلق بالبشرة المعرضة لحب الشباب فأنتي محتاجة تبصي على المكونات ، غير اختيار المنتجات اللي بتحتوي على حمض الساليسيليك اللي قولناه قبل كده ، دوري على المنتجات اللي بتحتوي على زيت شجرة الشاي, لحاء الصفصاف الابيض وغيرها من المكونات اللي بتساعد على تقليل حب الشباب.

6- اتأكدي من الحفاظ على رطوبتك في كل الاوقات:

واحدة من الطرق لمساعدة جسمك على محاربة حب الشباب هي زيادة كمية الماية اللي بتشربيها ، ده مش هيحافظ بس على رطوبة بشرتك ولكن هيساعدك كمان على تجنب افراز الدهون الزيادة ، وكمان هيحسن وظائف جهاز المناعة في الجسم ، وده بدوره هيساعد الجسم على التخلص من بعض البكتيريا اللي ممكن تكون مسببه لحب الشباب.

7- زودي من اكل الاطعمة المضادة للالتهابات ومضادات الاكسدة:

لان حب الشباب مرتبط ارتباط قوي بالالتهاب ، فأبسط الطرق لعلاجه هي اضافة الاطعمة المضادة للالتهابات لنظامك الغذائي ، اضافة بعض التوت, المكسرات, الحبوب الكاملة, الفاصوليا هتساعد على تقليل الالتهاب في الجسم وبالتالي تقليل حب الشباب.

من الاطعمة المضادة للالتهابات ومضادة للاكسدة التفاح, الخرشوف, الافوكادو, الفاصوليا (الحمرا, البيضا, السودا), التوت (العنب البري, التوت, العليق), البروكلي, الكريز, الشوكولاتة الغامقة (70% كاكاو على الاقل), الخضروات الورقية اللي لونها غامق (الكرنب, السبانخ), المكسرات (اللوز, الجوز, البندق), البطاطا, كل الحبوب الكاملة.

8- ما تلعبيش في الحبوب:

اللعب في الحبوب مش هتعالجها بشكل اسرع ، ولكن كل اللي هتعمله هتسيب ندبات وتقرحات وحتى كمان عدوى ، عشان كده بنقولك تقاومي الرغبة في حك البثور واللعب فيها على جسمك ، ولو الحكة سيئة ، الافضل تروحي لدكتور جلدية عشان يكتبلك العلاج المناسب.

9- استخدمي واقي شمس غير كوميدو جينيك:

الشمس ممكن تكون مفيدة لصحتك ، لانها بتساعد جسمك على انتاج فيتامين د ، لكن تعرض البشرة المعرضة لحب الشباب للشمس لفترة طويلة هيأدي لزيادة الالتهاب ، عشان كده لازم تستثمري في واقي شمس كويس واتأكدي انه مش بيسبب انسداد المسام وخالي من الزيوت كمان.

10- خلي الزنك والاطعمة منخفضة السكريات جزء من نظامك الغذائي:

الابحاث اظهرت ان الاطعمة الغنية بالزنك ممكن انها تقلل الالتهاب المرتبط بحب الشباب وتساعد بشرتك كمان على انتاج الكمية المناسبة من الزيوت والدهون ، من الاطعمة الغنية بالزنك السبانخ, بذور القرع, المحار, جنين القمح ، كمان الاطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بتساعد كمان على منع حدوث حب الشباب ، عشا كده بننصحك تضيفي الفواكة والخضروات الطازة لنظامك الغذائي.

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