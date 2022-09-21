نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتي الجهنمية لتخزين الليمون في الفريزر لمدة طويلة ومهما كانت الكمية وبدون ما يتغير لونه وطعمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد معظم ربات البيوت على تخزين بعض الخضروات ومن أهمها الليمون لأنها تحتاجه طوال العام، فيدخل الليمون في العديد من الاستخدامات المختلفة التي لاغني عنه في أي مطبخ، وتبحث ربة المنزل عن طرق لتخزين الليمون لأن يأتي اوقات يكون فيها سعر الليمون عالي جدا وتوفير لها أن يكون متوازن لديها بطريقة سليمة وجاهز للاستخدام. تخزين الليمون الكامل في الثلاجة نقوم باختيار حبات الليمون التي تكون خالية من وجود أي عيوب بها أو وجود أي خدوش بها ونغسل حبات الليمون جيدا.

بعد غسل حبات الليمون نجففها جيدا ثم نضعها في أكياس بلاستيكية و نفرغها جيدا من وجود أي هواء بها ونتأكد خلو الاكياس من الهواء ونضعها في درج الثلاجة لمدة شهر علي الاقل بدون أن تتعرض للتعفن أو التغيير.

ويمكن أيضا نغسل حبات الليمون بشكل جيد ثم نأتي ببرطمان زجاجي ونضعها به و نضيف عليها مقدار من الماء حتي نعمل على تغطية الليمون ونغلقه باستخدام غطاء محكم و نحفظه في الثلاجة.

نقوم بتغيير ماء الليمون باستمرار على الاقل كل يومين وبذلك الطريقة يتم حفظ الليمون لمدة ثلاث أسابيع. تخزين الليمون المقطع نغسل حبات الليمون بدون أن يتم تقشيره ونقطعه الى اجزاء صغيرة وتأتي بعلبة ثلج ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضع بها قطع الليمون ونضعها في الفريزر حتي يتم تجميدها و نخرجها من الفريزر عند استخدامها ونتركها وقت كافي حتي يتم إذابتها.

نقوم أيضا بلف قطع الليمون باستخدام الاكياس البلاستيكية نضع بها قطع الليمون ونلفها بالاكياس ثم نضعها في الفريزر حتي يتم تجميدها ثم نخرجها من الفريزر وعند الاستخدام ثم نضعها في رفع الثلاجة لوقت كافي.

يمكننا أيضا القيام بتقطيع حبات الليمون على هيئة شرائح ونضعها في صينية ونضع اسفل الصينية ورق الزبدة ونضع الليمون بها وتدخلها في الفريزر وعند ملاحظة تجميدها يمكن أن نقوم بوضعها في كيس بلاستيكي ونتركها في الفريزر حتى تتجمد.

يمكن أيضا عمل الليمون علي هيئة عصير ونضعها في علب الثلج ونضعها في الثلاجة حتي يتم تجميدها واستخدامها في أي وقت.

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