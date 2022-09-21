نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من الكوافيرات.. صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي ، تبحث الكثير من السيدات عن التغيير خاصة المتزوجات، لذا قد تبحث الى صالونات التجميل لصبغ الشعر لكن هذا امر يتكلف الكثير من المال، كما ان هذه الصبغات تحتوى على بعض المواد الكيميائية التى تضر بالشعر وتعمل على تساقطه وتلفه، لذا تم الاتجاه إلى صبغ الشعر في المنزل وبمكونات مضمونة وبدون مواد كيميائية، كما أن اللون أشقر لون جذاب ومميز ويفضله الكثير من السيدات، لكن هناك بعض الاحتياطات اللازمة الواجب أخذها في الاعتبار للحصول على الدرجة المطلوبة، كما إنه لا بد من عمل اختبار قبل صبغ الشعر للتأكد من انه لا يوجد حساسية باتجاه مكونات الصبغة.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يتماشي هذا اللون مع أصحاب البشرة الخمرية، لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي نحتاج الى بعض المكونات البسيطة.

2 عبوة من صبغة الشّعر الأشقر الذّهبي .

يمكن خلط عبوتان من درجات مختلفة.

الاستعانة بقطعة ملابس قديمة .

فرشاة الشّعر

عدد من بنس الشعر لتقسيم الشّعر.

عبوة من الفازلين.

وعاء لتجهيز الصبغة.

قفّازات بلاستيكيّة.

مشط رفيع الأسنان.

غطاء رأس من البلاستيك.

شامبو و بلسم مناسب للشعر.

طريقة التحضير والاستخدام

للحصول على أفضل نتيجة يفضل اتباع الخطوات التالية.

نضع قطعة القماش حول الرقبة وعلى الكافيين.

نضع الفازلين على المنطقة المحيطة بالشعر على الرقبة ومقدمة الرأس.

نحضر وعاء ونضع به 2 عبوة من صبغة الشعر الأشقر.

نضيف القليل من الماء الدافئ وملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

نرتدى القفازات البلاستيكية لحماية اليدين.

نمشط الشعر ونقسمه إلى أربع أقسام.

نمشط الشعر ونقسمه إلى أربع أقسام. نوزع الصبغة على بصيلات الشعر ونثبتها بالقلبل من البنس.

نقوم بتغطية الشعر بغطاء الشعر البلاستيكى لمدة نصف ساعة أو حتى الحصول على الدرجة المطلوبة.

نغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب للشعر والبلسم.

نجفف الشعر تماما وسوف تلاحظين النتيجة المطلوبة.

بعض النصائح قبل صبغ الشعر في المنزل

للحصول على أفضل نتيجة يفضل اتباع النصائح التالية