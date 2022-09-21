أقوي مقشر طبيعي منزلي لتبييض الوجه والجسم وإزالة الجلد الميت من أول أستخدام

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عمر شويل - جدة مقشر القهوة وزيت الزيتون لتبييض الوجه والجسم، يعاني الكثير من النساء من ظهور بعض المشكلات في البشرة والجسم ومنها تراكم طبقة الجلد الميت عليها وتحتاج إلى عناية واهتمام فائق حتي تعمل على إزالة تلك الطبقة لأنها تؤثر علي مظهر الجسم أيضا تعمل على جفاف الجلد والبشرة، تبحث جميع النساء عن طرق متنوعه حتي تعمل علي تقشير الجلد وترطيبها ويمكن استخدام مقشر القهوة وزيت الزيتون لتبييض الوجه والجسم. مقشر القهوة وزيت الزيتون لتبييض الوجه والجسم الطريقة الأولى المقادير ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الماء. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم مع بعض وذلك البشرة العادية أما إذا كانت نوع البشرة دهنية يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الماء إلى المكونات وخلطها جيدا.

نضع خلطة القهوة وزيت الزيتون على البشرة مع توزيعها بشكل كامل ونبدأ بفرك الخلطة على الوجه والجسم باستخدام الأصابع ونتركها لمدة 15 دقيقة

نبدأ في فرك مقشر القهوة وزيت الزيتون من علي الوجه والجسم و تشطف البشرة جيدا باستخدام الماء الدافئ. الطريقة الثانية مقشر القهوة وزيت الزيتون المقادير ملعقتين صغيرتين من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. طريقة الاستخدام نخلط ملعقتين من القهوة المطحونة في بوله صغيرة ونضيف عليه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ونخلطهم جيدا حتى يتم تجانسهم.

نغسل البشرة جيدا قبل وضع المقشر عليه وتنشيفها ثم نضع عليها مقشر القهوة عليها ونحركها جيدا باستخدام أصابع اليدين لمدة خمس دقائق ثم نغسل الوجه والجسم. قناع القهوة وزيت الزيتون للقدمين المقادير ربع كوب من القهوة المطحونة.

ربع كوب من ملح البحر الميت أو الملح الإنجليزي.

ربع كوب من زيت الزيتون. طريقة الاستخدام نضع ربع كوب من القهوة المطحونة في وعاء ثم نضيف عليه ربه كوب من ملح البحر الميت ثم نضع عليهم ربع كوب من زيت الزيتون ونخلطهم مع بعض جيدا.

نضع القناع على القديمين ونستمر في يفرك القناع جيدا حتي نحصل علي قدمين ناعمتين.

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