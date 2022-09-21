دلكة النشا والجلسرين السحرية لتفتيح وتقشير الجسم كله وإزالة البقع الداكنة في دقائق

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عمر شويل - جدة دلكة النشا و الجلسرين للجسم، تسعي دائما كل فتاة إلى التمتع ببشرة بيضاء نقية خالية من أي مشكلات أو عيوب بها تحتاج من وقت إلي آخر إلي عمل دلكه للجسم كله حتى يكون ناعم كالحرير، فقد تلجأ معظم الفتيات إلى الذهاب إلى بعض مراكز التجميل حتي يمكنها استخدام بعض الأجهزة في عمل دلكات للجسم ولكنها تكون مكلفة جدا، وتبحث عن وسائل أخرى لتحضير الدلكة في المنزل باستخدام مواد طبيعية مثل النشا و الجلسرين للجسم. دلكة النشا و الجلسرين للجسم دلكة النشا للجسم المقادير ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء ونضع به ملعقتين من نشا الذرة ونضيف عليها نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونضع عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل وملعقة من الحليب البودرة و ندمجهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الدالة على البشرة والجسم كله ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتم جفاف الداكنة على البشرة.

نفرد الدلكة من علي الجسم ونضع عليها كمية قليلة من الماء حتي تساعد على تقشير الجسم.

يغسل الجسم جيدا باستخدام الماء الدافئ ثم نقوم بتركيب البشرة باستخدام مرطب مناسب لها. دلكة النشا والليمون للجسم المقادير ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.

حبة واحدة من الليمون المقطع إلى مكعبات صغيرة.

كوب واحد من الماء. طريقة الاستخدام نضع قطع مكعبات من الليمون في إناء عميق ثم نضيف عليه كوب واحد من الماء ورفعها علي النار حتي يتم غليانه.

نضع نشا الذرة على الليمون ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب جميع المكونات مع بعض حتي يتم امتزاجها.

نستخدم الخلاط الكهربائي ونضع به مكونات الدلكة حتى نخفقها وتصبح ذات قوام كريمي ناعم.

نفرد الدلكه على الجسم كله و نتركها لمدة ثلث ساعة.

نشطف الجسم والبشرة باستخدام الماء البارد حتى نزيل الدلكة من على الجسم. دلكة النشا و الجلسرين للجسم المقادير ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين. طريقة الاستخدام نخلط جميع المكونات مع بعض في إناء صغير ونقلبهم مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع الداكن على الجسم كله مع توزيعها جيدا ثم نتركها لمدة ربع ساعه وتغسل الجسم باستخدام الماء البارد وندهن الجسم المرطب المناسب لنوع البشرة.

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