وصفة منزلية سحرية لتوريد الخدود والشفايف وتبييض البشرة وإزالة الأسمرار في دقائق

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عمر شويل - جدة خلطة طبيعية لتوريد الشفايف والخدود، تمثل الخدود الوردية هي من أهم علامات الجمال لدي أي فتاة حيث تعطي مظهر جميل ويكون ملفت للانتباه، ونجد أن هناك الكثير من الفتيات تعاني من أن الوجه يكون شاحب اللون أو تعاني من البهتان فتلجأ إلى استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تفتيح الوجه بشكل طبيعي وتوريد الخدود والشفايف من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وعناصر طبيعية. خلطة طبيعية لتوريد الشفايف والخدود خلطة الخميرة والعسل المقادير ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية. طريقة الاستخدام نحضر إناء صغير ونضع به ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض ثم نضيف إليه ملعقتين من ماء الورد ونضع عليهم ملعقتين من الخميرة الفورية و ندمجهم مع بعض حتي نحصل علي قوام متماسك.

نضع الخلطة في الثلاجة لمدة ربع ساعه حتي تتماسك مكوناتها مع بعضها.

نفرد الخلطة على الوجه وخاصة الخدود والشفايف ونتركها لمدة 60 دقيقة علي الأقل ثم نقوم بغسل الوجه جيدا.

نتبع استخدام تلك الوصفة بشكل مستمر على الأقل مرة أسبوعيا حتي نحصل علي خدود وشفايف وردية. خلطة عصير الليمون واللبن المقادير نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من اللبن. طريقة الاستخدام نأتي بإناء صغير ونضع به نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون والعسل ونضيف عليهم عصير الخيار واللبن ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متماسكة.

نضع الخليط علي الوجه وتوزعها على الخدود والشفايف ونتركها لمدة عشر دقائق.

نغسل الوجه باستخدام الماء الدافئ واستخدام الصابون المناسب للبشرة. خلطة عصير الشمندر والجزر المقادير ملعقة كبيرة من عصير الشمندر.

ملعقة كبيرة من عصير الجزر.

عدد من قطرات زيت جوز الهند. طريقة الاستخدام نضع ملعقة كبيرة من عصير الشمندر في بوله صغيرة ثم نضيف إليها عصير الجزر وعدد من قطرات زيت جوز الهند ونخلطهم مع بعض حتي يتم امتزاجها.

ندلك الوجه والخدود بالخلطة وذلك لمدة ثلث ساعه ثم نغسل البشرة باستخدام الماء البارد.

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