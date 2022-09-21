وصفة النشا الرهيبة لتبييض تحت الإبط والتخلص من الأسمرار مهما كان في دقائق

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عمر شويل - جدة تعاني العديد من النساء من مشكلة اسمرار تحت الابط ويرجع ذلك لتعرض هذه المنطقة إلى مشكلة التعرق الشديد مما يتسبب في اسمرار البشرة وجود الرائحة الكريهة في هذه المنطقة، كما أيضا يحدث نتيجة التعرض لعملية التعرق الي تصبغ وتهيج تلك المنطقة ويرجع ذلك لأن هذه المنطقة من المناطق الحساسة الموجودة في الجسم، وتستخدم بعض النساء وصفة النشا لتبييض الابط. خلطة نشا الذرة والماء المقادير ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الماء. طريقة الاستخدام نخلط ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة في إناء صغير ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من الماء ونقلبه مع بعض مع ملاحظة أن يكون خليط متماسك وليس سائلا.

نفرد خلطة النشا تحت الابطين و ندلكها باستخدام أصابع اليدين لمدة دقيقتين ثم نتركها على البشرة لمدة نصف ساعة على الأقل.

نغسل تحت الابطين باستخدام الماء الفاتر ويمكن اتباع هذه الوصفة بشكل مستمر. خلطة النشا وجوز الهند المقادير ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز. طريقة الاستخدام نضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند في بولة صغيرة ونضعها في الميكرويف حتى نقوم بإذابة زيت جوز الهند ويكون سائل نتركه لمدة تلت ساعة.

نضيف علي زيت جوز الهند السائل ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة ونقليه جيدا ثم نضع عليهم ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز حتى يصبح ذات قوام متماسك مثل العجين.

نضع الخلطة تحت الابط ونفردها جيدا ثم نتركها على الأقل ربع ساعة ونغسلها باستخدام الماء البارد. خليط نشا الذرة وعصير الليمون المقادير ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون. طريقة الاستخدام نأتي بوعاء عميق ونضع به ملعقة كبيرة من نشا الذرة ثم نضيف إليه ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونخلطهم مع بعض حتى يأخذ قوام متجانس مثل العجين.

نضع خلطة النشا وعصير الليمون تحت الابط ونتركه لمدة عشرة دقائق ملحوظة لا نترك الخليط علي البشرة أكثر من ذلك حتى لا تعمل على تهييج الجلد والتهابات به.

نغسل تحت الإبط باستخدام الماء البارد ويمكن اتباع تلك الوصفة من وقت الى آخر.

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