نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواد سنين اختفي.. خلطة صاروخية لتبيض الجسم بالكامل دهنة واحدة تزيل سواد سنوات هتخليكي زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تبييض الجسم من الأشياء المهمة التي تبحث عنها الكثير من ربات المنازل وذلك للتخلص من الاسمرار والسواد الموجود تحت الأبطين والمناطق الحساسة، الركب، الأكواع ، الرقبة وذلك نتيجة أن تلك الأماكن تتكون من طبقات رقيقة جدا من الجلد وعدم تهويتها بشكل جيد إلى جانب أنها مناطق كثيرة العرق مما جعل الكثير من السيدات والفتيات يبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم والتخلص من السواد والاسمرار واستطعنا أن نجد وصفة النشا حيث لها فاعلية كبيرة في التفتيح وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا

يعد النشا من المكونات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في تفتيح الجسم وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

نشا.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

كركم.

طريقة تحضير وصفة النشا

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة، حيث يمكن للجميع أن يقوم بعملها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نحضر وعاء ونضع به النشا والكركم ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضع عصير الليمون بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك نضع زيت الزيتون مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم بعد ذلك نغسل أماكن الجسم المراد تفتيحها وننشفها جيدا.

ثم من خلال مسحة واحدة من الخليط على الجسم ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بفركه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بشطفة جيدا بواسطة الماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح الجسم والتخلص من الاسمرار من أول استعمال.

نعمل على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على أفضل النتائج.

نصائح لتفتيح الجسم

هناك بعض النصائح الخاصة بتفتيح الجسم وتساعد على تفتيحه وسوف نوضح تلك النصائح من خلال النقاط التالية.

يجب ترطيب الجسم بشكل يومي بكريمات أو زيوت طبيعية.

الاستحمام بشكل اليومي وارتداء الملابس القطنية المريحة.

يجب استخدام وصفات التفتيح مرتين أسبوعيا.

الحرص على تناول كمية كافية من المياه وذلك لترطيب الجلد وعدم جفافه.

استخدام الماء الدافئ دائما أثناء الاستحمام

خلطة تبيض الجسم

تبيض الجسم بخلطة مذهلة ، عليكي وضع ملعقتين من الفازلين مع ملعقة من النشا مع ملعقة من ماء الورد مع ملعقة من زيت جونسون ثم امزجي المكونات هذه المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ، ثم ضعي الخليط علي الجسم واتركيه لمدة نصف ساعة ستلاحظين الفرق بنفسك نتائج مذهلة وتبيض فوري للمناطق الغامقة الموجودة في الجسم