نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايادي كالحرير.. تبيض اليدين بالقهوة بسرعة في 10 دقائق تزيل التجاعيد وسواد السنين تصبح ناعمة كالاطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد اليدين مظهر من مظاهر جمال السيدات مثل الوجه فيجب على كل فتاة وسيدة تهتم بهم كثيرا كم تهتم بوجهها فنجد الكثير من هؤلاء يهتم بمظهر الوجه دون الاهتمام باليدين مما جعلهم يعانوا من اسمرار اليدين وتراكم الجلد الميت عليهم إلى جانب وجود خشونة الجلد بهم وحدوث التشققات مما جعل هؤلاء يشعرن بالأحراج والتضجر فأخذ هؤلاء يبحثن عن طرق طبيعية للتخلص من التشقق ولتنعيم اليدين والقضاء على الجلد الميت وتم إيجاد الحل في وصفة البيكنج بودر لليدين فتلك الوصفة لها فعالية كبيرة في تبييض اليدين والتخلص من الاسمرار وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة البيكنج بودر

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

بيكنج بودر.

ماء ورد.

ملعقة نشا.

فازلين.

ملعقة قهوة.

طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة فيمكن لجميع السيدات والفتيات أن يقوموا بعملها بكل سهولة وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نحضر وعاء ونضع به البيكنج بودر، النشا، القهوة.

ثم نقوم بتقليب تلك المكونات الجافة حتى تتجانس.

ثم بعد ذلك نضع ماء الورد بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم بعد ذلك نضع الفازلين مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

ثم نغسل اليدين جيدا قبل وضع الوصفة ونقوم بتنشيفهم.

ثم بعد ذلك نضع الخليط عليهم ونتركها حتى تجف تماما .

ثم بعد ذلك نعمل على فرك اليدين جيدا حتى نتخلص من الجلد الميت.

ثم نغسل اليدين جيدا من الوصفة وسوف نلاحظ نضارة اليدين والتخلص من الاسمرار والقضاء على الجلد الميت.

سوف نحصل على يدين ذات نعومة فاقة مثل نعومة الأطفال من أول استعمال للوصفة.

يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتى يصبح لدين يدين ناعمتين في معظم الوقت.

يجب ترطيب اليدين بعد غسل الوصفة بالفازلين أو أي كريم مرطب قوي لدينا.

علينا أن نهتم بهم ونرتدي قفازات أثناء استخدام المنظفات القوية.

خلطة تبيض اليدين

يمكن تقنيح اليدين بخلطة مذهلة ، عليكي وضع ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقة من القهوة مع ملعقة صغيرة من النشا ثم. اخلطي هذه المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ، ثم ضعي الخليط على اليدين لمدة نصف ساعة ثم اغسلي اليدين سوف تلاحظين نتائج مذهلة لن تصدقي جمال يدبكي من أول. دهنه