نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو فرحك قرب وعندك سواد في الكوع أستخدمي هذه الوصفة لتبييض وإزالة أي بقع وأسمرار بالكوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الكوع جزء من إهتمام الفتيات والسيدات، والعديد منهم يهتمون بالبحث عن وصفات بحيث تكون طبيعية لتبييض الكوع لذلك نقدم إليكى وصفة تتكون من ملح الليمون والزبادى والنشا وعصير الليمون والفازلين، والكوع من أكثر المناطق فى الجسم إسمرارا لأنه من الأماكن المكشوفة التى تتعرض لأشعة الشمس الساخنة، ويتعرض الكوع إلى الأتربة ومؤثرات البيئة التى تسبب جفاف الجلد، وتراكم الجلد الميت وإحتكاك الكوع بأى سطح صلب وغير صلب، وعدم الإهتمام بتنظيف الكوع، وعدم الإهتمام أيضا بتقشير الجلد الميت وعدم ترطيبه فكل هذا يؤدى إلى الإسمرار وظهور الكوع بلون غامق وداكن فخلطة ملح الليمون والفازلين تعمل كمقشر طبيعى لجلد الكوع وتزيل كل خلايا الجلد وتزيل كل الإسمرار والتصبغات الداكنة وتجعل الكوع بلون أبيض وفاتح، وغير هذا تساعد وصفة ملح الليمون والفازلين على ترطيب جلد الكوع فتجعله لا يتعرض إلى الجفاف، ويمكن إستخدام هذه الوصفة على الجسم كله، وهذه خلطة طبيعية يمكن أن تصنع فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل المحلات التجارية والأسواق بتكلفة بسيطة جدا ومعظم مكوناتها متوفرة فى كل منزل. مكونات وصفة طبيعية لتبييض منطقه الكوع إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ملح الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين طريقة عمل وصفة طبيعية لتبييض منطقة الكوع يتم في البداية تنظيف الكوع بالماء الدافئ ثم تجفيف الكوع بمنشفة نظيفة.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء فارغ ثم نضع به ملح الليمون والزبادي والنشا ثم يتم التقليب الجيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون والفازلين مع التقليب المستمر حتى تمتزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتوزيع هذه الخلطة على منطقة الكوع ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تجف جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتنظيف منطقة الكوع بالماء الفاتر ثم نقوم بوضع كريم مرطب مناسب حتى لا يتعرض الكوع إلى الجفاف،وبعد أسبوعين سوف تلاحظى الفرق بعد إستخدام هذه الوصفة بتبييض الكوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو فرحك قرب وعندك سواد في الكوع أستخدمي هذه الوصفة لتبييض وإزالة أي بقع وأسمرار بالكوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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