احصلي على اللون الكستنائي بمواد طبيعية بدون صبغة او اكسجين

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عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الكستنائي بمواد طبيعية

ترغب كل سيدة في تغيير مظهر شعرها كل فترة والحصول على ألوان جديدة تظهر جمالها، ولأن استخدام الصبغات الكيماوية له العديد من الأضرار على الشعر، كان لا بد من استخدام طرق طبيعية في الحصول على اللون المناسب، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون الكستنائي بمواد طبيعية.

طريقة صبغ الشعر باللون الكستنائي بمواد طبيعية

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم للحصول على اللون الكستنائي، ولكن تتميز تلك الوصفة بسهولة التحضير كما إن لها نتيجة رائعة أشاد بها كل من طبقها.

المكونات

تختلف مكونات التحضير على حسب طول وكثافة الشعر، فالمكونات التالية تصلح لأصحاب الشعر متوسط الطول، لذا يمكنك تقليلها أو تزويدها على حسب الحاجة.

4 ملاعق كبيرة حناء طبيعية.

كوب من ماء الكركدية المغلي.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم.

ملعقة من النسكافيه.

ربع كوب خل تفاح

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

أحضري وعاء عميقا، ثم قومي بخلط 4 ملاعق من الحنة البلدي، مع نصف ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من النسكافية، وأخلطي جميع المكونات معًا، حتى تصبح ممتزجة تمامًا

ضيفي ملعقة من عسل النحل مع علبة زبادي، ثم أخلطيهم على المكونات السابقة، بعد ذلك قومي بإضافة 2 ملعقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وربع كوب من خل التفاح.

بعد ذلك ابدئي في إضافة كوب من منقوع الكركدية المغلي لعجن الحنة، ولكن لا بد من إضافة الماء بالتدريج حتى تحصلي على القوام المناسب.

أغلقي الوعاء جيدًا، واتركي الحنة لمدة ساعتين على الأقل (ويفضل أن تتركيه ليلة كاملة) حتى تختمر.

قسمي شعرك إلى عدة أقسام متساوية، ثم ابدئي في توزيع الخلطة السابقة بالتساوي على جميع أجزاء الشعر

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الحنة على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

ثم اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والبلسم المناسبين، وستلاحظ حصولك على لون كستنائي رائع ولامع.

ينصح بتطبيق الحنة على الشعر مرة شهريًا، حيث إن لها نتائج إيجابية رائعة في العناية بالشعر والحفاظ عليه.