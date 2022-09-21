نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي ليمون ونشا وتعالي أقولك أزاي تكوني زي ملكات الجمال وتزيلي البقع الداكنة نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليمون من المواد الطبيعية المهمة التى تعطينا نتيجة سريعة لعلاج البقع الداكنة لأن الليمون يحتوى على أنواع كثيرة من الفيتامينات مثل فيتامين سي وغيره الكثير فعند خلط عصير الليمون مع الزبادى والنشا والسكر والجيلاتين وعصير الموز فإنه يتحول إلى علاج فعال وله تأثير ليس له مثيل فى التخلص من الإسمرار والتخلص من البقع الداكنة وتصبغات البشرة الداكنة التي تقلل من جمال الفتيات، والبقع الداكنة من أكثر الأمور المزعجة التى تسبب لهم الإحراج والشعور بعدم الراحة والسعادة، وهذه البقع الداكنة غالبا ما تتكون بسبب تعرض الوجه لأشعة الشمس، وتتكون بسبب جفاف الجلد وبالتالى تظهر البقع، وإستخدام كريمات وماسكات تفتيح مصنعة من مواد كيميائية تزيد من ظهور البقع الداكنة والغامقة فتتميز خلطة عصير الليمون بتفتيح المناطق الداكنة وتعمل على توريد الخدود وإزالة الهالات السوداء، وتخفف من ظهور تجاعيد البشرة، والليمون يساعد على تفتيح البشرة بتقشير خلايا الجلد الميتة التى هى سبب فى سواد بشرة الوجه فالليمون. مكونات وصفة الليمون لعلاج البقع الداكنة أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجلاتين

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من عصير الموز طريقة عمل وصفة الليمون لعلاج البقع الداكنة أولا يتم تحضير وعاء نظيف ثم نضع به عصير الليمون والزبادى ويتم التقليب.

ثم نضيف النشا والسكر مع التقليب المستمر، وأخير نقوم بإضافة الجيلاتين وعصير الموز ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة الليمون لعلاج البقع الداكنة جاهزة للإستخدام.

ثم نضيف النشا والسكر مع التقليب المستمر، وأخير نقوم بإضافة الجيلاتين وعصير الموز ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة الليمون لعلاج البقع الداكنة جاهزة للإستخدام. وبعد ذلك نقوم بوضع خلطة الليمون على الوجه ويمكن إستخدامها على الجسم كله ونتركها حتى تجف لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم نقوم بوضع قطعة من الثلج على البشرة حتى يتم غلق المسام.

ويكرر إستخدام خلطة الليمون ثلاثة مرات في الأسبوع، وبعد أسبوعين سوف نلاحظ إختفاء كل البقع الداكنة، وظهور الوجه جميل.

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