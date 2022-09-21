نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة التفتيح الفوري القنبلة بالشاي الأخضر والزبادي لتبييض الوجه وإزالة الأسمرار حتي لو سواد الفحم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد العديد من الفتيات والسيدات يقومون بالبحث عن الإستخدامات السريعة والمناسبة التي تكون قادرة على تبييض الوجه في أسرع وقت وبطريقة طبيعية لا تتسبب في وجود آثار سلبية على الوجه، لأن من المعروف أن البشرة تكون حساسة جدا لذلك لابد من إستعمال الأشياء الطبيعية المفيدة لها ودائما نجد أن كل فتاة تريد أن تحصل على بشرة بيضاء جذابة ونقية فعندما تكون البشرة سمراء أو داكنة اللون تسعى إلى الحصول على الأشياء التي تساعد على تبييضها، ولكن قد توجد عدة أمور مختلفة يكون لها دور كبير جدا في إسمرار الوجه ويكون بهذا اللون ومن ضمن هذه الأمور هي تراكم خلايا الجلد الميتة بكثرة على البشرة فهذا الشيء يجعلها باللون الغامق وأيضا يكون لها ملمس خشن وغير ذلك كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة، فكل هذا يكون السبب وراء إسمرار البشرة ولكننا عندما نقوم بتفتيح البشرة في وقت سريع جدا لابد من إستخدام الوصفات الطبيعية أو كريمات التفتيح ولكن كما ذكرنا من قبل أن الأشياء الطبيعية هي من أهم الأشياء المفيدة بالنسبة للوجه. مكونات خلطة الشاي الأخضر والزبادي لتبييض الوجه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الشاي الأخضر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. طريقة عمل خلطة الشاي الأخضر والزبادي لتبييض الوجه نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الشاي الأخضر ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

وقومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة ويتم وضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء البارد.

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