نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الطريقة السورية أعملي مربي التين الأصلي بطريقة ناجحة ومكونات مظبوطة وطعم ألذ من المعلبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر المطبخ السورى من أفضل المطابخ بسبب تنوعه الكبير في إعداد الطعام سواء كان الأكل المالح أو الحلو، وتشتهر سوريا بعمل أنواع كثيرة من الأكلات وبصفة خاصة تشتهر بعمل الحلويات حيث انهم مبدعون فى صناعة الحلويات، وسوف نقدم إليكى طريفة عمل مربى التين على الطريقة السورية، والتى تحتاج إلى التين الطازج والسكر والفانيليا والقرنفل وعصير الليمون، والمربى من الأطباق التى تتواجد على مائدة الإفطار بجانب الجبنة البيضاء وكوب الحليب وفنجان الشاى الساخن، والبعض من الناس يفضلون تناول المربى فى وجبة الغذاء ويكثر تناولها فى وجبة العشاء لأن المربى سهلة الهضم وخفيفة جدا على المعدة لا تسبب أى مشاكل فى الجهاز الهضمى، ويفضل الكثير من الأطفال تناول ساندويتشات المربى وأخذها معهم فى حقيبة المدرسة فالتين من الفواكه التي يفضلها تناولها العديد من الناس ويقبلون على طعمها حيث انها تتميز بمذاق جميل ولذيذ وتتميز أيضا بطعم شهى، ويوجد أنواع كثيرة من المربى منها مربى الفراولة ومربى المشمش والجوافة والتفاح والبلح، وغيرها الكثير من أنواع المربى، وفيما يلى نعرض إليكى طريقة عمل مربى التين بطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات كلها تتوافر فى أى مطبخ وتتوافر أيضا فى جميع المحلات والأسواق بتكلفة مناسبة جدا. مكونات طريقة عمل مربى التين على الطريقة السورية إثنين كيلو جرام من التين الطازج

أربعة أكواب كبيرة الحجم من السكر

رشة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل مربى التين على الطريقة السورية أولا نقوم بتقطيع التين إلى قطع صغيرة جدا ثم نقوم بوضع قطع التين والسكر فى إناء مناسب ثم نرفعه على النار ثم يتم التقليب ونتركه على النار مدة طويلة.

وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار ثم نضيف إليه الفانيليا والقرنفل المطحون وعصير الليمون.

ثم يتم بعد ذلك التقليب جيدا ثم نزيل الطبقة البيضاء المكونة أعلى مربى التين ثم نرفعها من على النار.

ونتركها حتى تبرد جيدا، وبعد ذلك نقوم بوضع مربي التين فى برطمان مناسب ثم يتم تخزين مربى التين فى الثلاجة.

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