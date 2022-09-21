نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات جوز الهند بكل أسرارها وبخطوات سهلة وسريعة والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات جوز الهند من الحلويات اللذيذة، وكرات جوز الهند هو تغيير من عمل الحلويات التقليدية مثل الكيك والبسبوسة والكنافة فكرات جوز الهند من أكثر الحلويات التى يعشق تناولها الكبار وبصفة خاصة الصغار لأنها خفيفة وسهلة الهضم وتتميز بطعم جميل ولذيذ ونكهة جوز الهند الرائعة، ويمكن عمل كرات جوز الهند بالشيكولاتة أو بالقشطة، وتحتاج كرات جوز الهند إلى مكونات متوفرة فى كل مطبخ منها البيض وجوز الهند والزبدة والسكر والفانيليا والبيكنج بودر، وأيضا مكوناتها متوفرة فى جميع المحلات بأسعار مناسبة لكل الناس، ويمكن تقديم كرات جوز الهند بشكلها الجميل فى المناسبات وفى حفلات أعياد الميلاد، ويمكن تقديمها للضيوف، ويفضل العديد من الأطفال تناول كرات جوز الهند مع وجبتهم المدرسية، وكرات جوز الهند من الحلويات التى تمنح الجسم الطاقة لأنها تحتوى على البروتينات، ويفضل الكثير من الناس تناول كرات جوز الهند فى وجبة الإفطار مع فنجان الحليب الساخن، والبعض يفضل تناول كرات جوز الهند فى أى وقت من أوقات اليوم بجانب كوب الشاى الساخن. مكونات عمل كرات جوز الهند ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

أربعة حبات من البيض

إثنين كوب كبير الحجم من جوز الهند

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبدة

كوب واحد كبير الحجم من السكر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر طريقة عمل كرات جوز الهند أولا يتم خفق البيض والفانيليا بالمضرب الكهربائى حتى يصبح لدينا مزيج كريمى ثم نضيف إليه السكر والزبدة مع الإستمرار فى الخفق.

وبعد ذلك نقوم بخلط الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر حتى يمتزج، وبعد ذلك نقوم بسكبهم إلى خليط البيض ويتم الخلط جيدا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك نقوم بتشكيل هذه الكرات ثم نضعها فى صينية بها ورق الزبدة مدهونة بقليل من الزبدة ونتركها قليلا لمدة عشر دقائق ويتم التباعد بين الكرات.

ثم ندخل الصينية فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة خمسة دقائق إلى أن تكتسب اللون الذهبى الفاتح ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم تقدم فى طبق التقديم.

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