نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة الكركم السحري لتبييض وتقشير البشرة في دقائق لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكركم من التوابل التى تعطى للطعام الطعم واللون الأصفر الجميل، كما أنه لا يقتصر فوائده فى الأكلات فقط ولكنه له تأثير قوى وفعال فى تفتيح البشرة وعلاج النمش والكلف الموجود على البشرة ويعمل على إعطاء البشرة النضارة والتفتيح الطبيعى،، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل خلطة سحرية لتفتيح وتبييض البشرة بالكركم.

خلطة الكركم لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات

إعداد وصفة لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بها بمكون الكركم

المكونات:

معلقة كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة حليب كبيرة.

معلقة زبادى صغيرة.

معلقة كبيرة من ماء الورد للعجن.

تحضير وصفة الكركم لتفتيح البشرة:

نحضر وعاء ونضع بداخله الزبادى، ثم نضيف الكركم والحليب وماء الورد تدريجياً حتى نحصل على قوام متجانس. يغسل الوجه بالماء والغسول، ثم نضع الماسك على الوجه والرقبة ونتركه حتى يجف تماماً. نغسل الوجه بالماء فقط جيداً للتخلص من لون الكركم من على البشرة. نمسح الوجه بماء الورد لإغلاق المسامات الواسعة.

هذا الماسك رائع لتفتيح وعلاج التصبغات وإزالة البقع والنمش من على البشرة، حيث أن الكركم به مضادات الأكسدة المسؤولة عن إنتاج الميلانين المسئول عن وجود البقع والاسمرار الموجود على البشرة، فهو مكون ممتاز للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب، كما أنه له القدرة على إزالة الحبوب وآثارها وعدم تكوينها مرة أخرى من على البشرة.

وصفة سحرية بالكركم لتقشير وتفتيح البشرة

المكونات:

معلقة كبيرة من الكركم.

ماء.

تحضير وصفة الكركم للحصول على بشرة فاتحه:

يغلى الكركم فى قدر من الماء يرفع على النار حتى تمام الغليان. يصفى ماء الكركم ونتركه يبرد. بواسطة قطعة من القطن النظيف نقوم بمسح ماء الكركم على كامل الوجه والرقبة ونتركه لمدة عشر دقائق. يغسل الوجه بالماء جيداً. نمسح الوجه بتوتر حتى نزيل لون الكركم من على البشرة بسهولة.

هذا التوتر الرائع سوف يخلصك من الاسمرار الموجود على البشرة ويعيد للبشرة التوازن الطبيعى واللون الموحد، حيث أن الكركم يعمل على تفتيح البشرة وازالة جميع البقع الداكنة الموجود على الجلد ويعيد للبشرة اللون الفاتح المشرق والنضارة والتفتيح والمظهر الخارجي الجذاب.