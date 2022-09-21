طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الهشة بطريقة سريعة وسهلة وبمكونات اقتصادية

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عمر شويل - جدة تعد كيك الشيكولاتة من اطعم وأشهر انواع الكيك التى تنال اعجاب الكثير من أفراد الأسرة وخصوصا الأطفال، حيث أن صوص الشيكولاتة الرائع يكسب الكيك الطعم الحلو والمذاق الغنى اللذيذ، وتعد كيك الشيكولاته من اسهل الوصفات التى تقدم فى المنزل لسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة تحضير كيك الشيكولاته بطريقة تسهل عليكى تحضيرها. طريقة عمل كيكة الشيكولاته الهشة إعداد وصفة كيك الشيكولاتة: المكونات: 2 كوب من الدقيق.

معلقة من البيكنج باودر.

كوب من الحليب.

ثلاثة معالق كبار من الكاكاو الخام.

كوب من السكر.

3 بيضات.

معلقة صغير من الخل.

ربع كوب من الزبدة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة ملح. صوص الشيكولاته: صوص الشيكولاتة من أنواع الصوصات اللذيذة التى تضيف للكيك الطعم والمذاق الحلو. مكونات صوص الشيكولاتة: نصف كوب من الكاكاو.

معلقة كبيرة من السمن.

نصف كوب من الحليب.

معلقة كبيرة من الحليب المجفف.

معلقتين كبار من السكر.

شيكولاتة جالكسي. تحضير كيك الشيكولاتة: نحضر وعاء ونضع بداخله الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والملح والحليب المجفف ونقلب. وعاء آخر ونضع بداخله البيض والسمن والسكر والخل ونخفق بواسطة المضرب الكهربائي، ثم نضع الفانيليا وكوب الحليب ونخلط المكونات حتى تتجانس. نضع خليط البيض على خليط الدقيق ونقلب جيداً حتى يصبح القوام كريمى ومتماسك. نحضر قالب الكيك المدهون بالسمن ونضع خليط الكيك ونضعه فى الفرن. يترك حتى ينضج ويخرج من الفرن ويترك ليبرد. تحضير صوص الشيكولاتة : نحضر إناء ونضع بداخله السمن ونرفعه على النار حتى يذوب السمن نضع الحليب والسكر والكاكاو والشيكولاتة ونقلب حتى يثقل قوام صوص الشيكولاتة ورفعه على النار ونتركه يبرد. نضع صوص الشيكولاتة فوق كيك الشيكولاتة ونضعه فى الثلاجة حتى يتجمد، ثم يقدم. هذه الوصفة سهلة وبسيطة للحصول على كيك شيكولاتة ذو طعم ومذاق لايقاوم حيث أن كيك الشيكولاتة ينال إعجاب الاطفال والكبار ويرغبون دائماً فى الحصول عليه، حيث أنه يقدم فى الكثير من المناسبات والأعياد لما له من طعم ومذاق حلو ولذيذ، كما أنه يمكن أن تحضره فى البيت دون اللجوء لشرائه من المحلات باهظة الثمن ؤ ويمكن أن يقدم مع كوب الشاى والحليب ليكسبو الطعم والمذاق الرائع.

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