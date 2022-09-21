لن تصدقي ما يفعله كوب عصير البنجر لمرضي السكر يصنع المعجزات لجسمك وصحتك

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عمر شويل - جدة البنجر من الثمار المفيدة جدا على صحة الإنسان ويتميز البنجر بطعمه الجميل والشهى وبلونه الأحمر القاتم، والعديد من الناس يتناولون البنجر فى السلطة الخضراء أو يمكن تناول البنجر عصير عن طريق خلطه أو يمكن إضافة بعض من الفواكه مثل المانجو والفراولة والجوافة، وعصير البنجر مفيد جدا لمرضى السكر والأنيميا، والسكر أصبح مرض العصر ومن الأمراض المزمنة الشائعة التى قد تصيب الكبار والصغار فيجب على مرض السكر أن يتبعون نظام غذائى سليم لذلك ننصحهم بتناول عصير البنجر، والذى يحتاج إلى ثمار بنجر طازجة والماء، والبنجر من الثمار التى تحتوى على مضادات للأكسدة التى تمنع من مضاعفات السكر وتمنع أمراض القلب، وعصير البنجر يحافظ على صحة الكبد ويطهر الجسم من السموم، ويساعد البنجر على خفض ضغط الدم المرتفع ويحافظ على الضغط، ويتميز البنجر بأنه منخفض فى السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من الألياف لذلك يساهم فى إنقاص الوزن الزائد وينصح دائما خبراء التغذية بتناول البنجر، ويعالج عصير البنجر أمراض فقر الدم وأعراضه. مكونات عمل عصير البنجر لمرضى السكرى أربعة ثمار من البنجر

إثنين ثمرة من التفاح

إثنين ثمرة من الجزر

نصف كوب كبير الحجم من الماء طريقة عمل عصير البنجر لمرضى السكرى فى البداية تقوم بغسل البنجر جيدا بالماء الجارى، وبعد ذلك نقوم بإزالة أى شوائب به بإستخدام فرشاة الخضروات التى لا يمكننا إزالتها بأصابعنا ثم نقوم بقطع الأطراف.

وإذا كانت قشرة البنجر غليظة فيتم تقشيرها وإذا كانت القشرة رقيقة يتم الإحتفاظ بها لأن قشرة البنجر مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع البنجر إلى قطع متوسطة ثم نقوم بوضع قطع البنجر والجزر والتفاح فى إناء به كمية من الماء ثم نضعه على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد نضج البنجر نقوم بتصفية البنجر من الماء ثم نتركه جانبا حتى يبرد، وبعد ذلك نقوم بوضع البنجر والماء فى الخلاط.

ثم نقوم بخلطه جيدا، ثم يتم تصفية عصير البنجر بالمصفاة ثم نقوم بصب عصير البنجر فى أكواب مناسبة وبهذا يصبح عصير البنجر جاهز.

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