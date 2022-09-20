- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات النشا السحرية لتفتيح البشرة والبكينج والأندر أرم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد النشا من المكونات الطبيعية المهمة حيث يحتوي على فوائد صحية كثيرة للجسم والبشرة، الكثير من السيدات يبحثون عن وصفات طبيعية للحصول على بشرة صافية وناعمة ونضرة دون الحاجة إلى إستخدام مواد التجميل، لأن اغلبها تكون بثمن باهظ جداً، ويسبب بعضا خطورة على البشرة، لذلك يفضل النساء إستخدام الماسكات الطبيعية للبشرة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن فوائد النشا للبشرة تابعوا معنا.
فوائد النشا للبشرة
هناك الكثير من فوائد النشا للبشرة ومن أهمها مايلى:
- يحتوي النشا على نسبة كبيرة من البروتين الهام الذي يعمل على تعزيز إنتاج مادة الكولاجين حيث يساعد في تقليل ظهور التجاعيد ويحافظ على لمعان ونضارة البشرة.
- يحتوي النشا على فيتامين أ ويعمل على تفتيح البشرة ويقلل البقع الداكنة.
- يحتوي النشا على نسبة عالية من المعادن و الأحماض الأمينية التي تعمل على تغذية البشرة.
- تمتص الدهون الزائدة، مما يعمل على تقليل ظهور البثور و الحبوب في البشرة.
- يساعد النشا في تنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء في البشرة وتطهيرها من السموم.
- يساعد النشا في تقليل التهابات الجلد ومناطق والبكينج والأندر أرم.
وصفات النشا لتفتيح البشرة
هناك الكثير من وصفات النشا للبشرة سوف نقدم لكم مجموعة منها من خلال الأسطر التالية:
- ماسك النشا بالحليب، يتم وضع ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة حليب بودرة كبيرة، ثم قومي بوضع قطرات زيت زيتون ثم قلبي المكونات حتى تتجانس جيداً، قومي بعد ذلك بفرد الخليط على جميع البشرة واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، بعد ذلك يتم غسل البشرة بماء فاتر.
- ماسك النشا والعسل، يتم وضع ملعقة عسل أبيض مع ملعقة نشا وتخلط جيداً، ويتم فرد الخليط على البشرة، ثم يترك حتى يجف بعد ذلك يتم فرك البشرة، بعد ذلك يتم غسل البشرة جيداً، يمكن تكرارها مرة كل أسبوع.
- ماسك النشا والليمون، يتم وضع كميات متساوية من عصير الليمون والنشا، بعد ذلك يتم وضع الخليط على جميع البشرة ويترك حتى يجف لمدة ربع ساعة، بعد ذلك قومي بغسل البشرة بماء فاتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسكات النشا السحرية لتفتيح البشرة والبكينج والأندر أرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.