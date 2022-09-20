نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووداعاً لـ الفيلر والبوتكس….لبان الدكر كنز رباني رهيب لشد الوجه و يقاوم التجاعيد ويخفي الحبوب و المسامات المفتوحة في الوجه لبشرة صافيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة لبان الدكر كنز رباني رهيب لشد الوجه، تلجأ السيدات لعمل عمليات التجميل وعمل الفيلر والبوتكس للحصول على بشرة نقية ومشدودة، ولكن هذه الأشياء تحتوي على مواد كيميائية ضارة و ضررها أكبر من نفعها، ومع ارتفاع الأسعار، بدأت السيدات في البحث عن طرق طبيعية غير مكلفة للعناية والاهتمام بالبشرة في المنزل والحصول على نفس نتائج محلات التجميل دون دفع المبالغ الطائلة، لذلك سنوضح لكم بعض الطرق لتنقية البشرة وشدها والتخلص من علامات التقدم في السن. لبان الدكر كنز رباني رهيب لشد الوجه طريقة النشا ولبان الدكر لشد الوجه تأتي هذه الوصفة بمكونات سهلة وبسيطة كالتالي: المكونات: 2 ملعقة نشا.

2 ملعقة لبان دكر.

2 ملعقة من جوز الهند.

2 ملعقة من ماء الورد.

نصف كوب من الماء. طريقة التحضير: نحضر إناء متوسط الحجم ونضع به الماء ولبان الدكر على النار.

نضعهم على نار هادئة مع تغطية الإناء ونتركه لمدة 180 دقيقة.

إذا وجدتي الخليط صار أشبه بشكل اللبن اغلقي النار وصفيه جيداً.

نأخذ الماء المصفى من قبل، ثم نضيف إليه مقدار النشا المحدد من قبل ثم تقلب المكونات جيداً.

ضعي هذا الخليط في وعاء فوق بخار الماء حتى يصبح ذات قوام سميك.

ضعي جوز الهند مع ماء الورد على الخليط ومن ثم قلبي جيداً حتي تتجانس جميع المكونات.

قومي بوضع الخليط على وجهك يومياً قبل النوم لمدة 15 دقيقة ومن ثم اغسلي وجهك بماء دافئ ومن ثم ماء بارد لغلق المسام. فوائد لبان الذكر للبشرة تتعدد فوائد لبان الذكر للبشرة وهي كالتالي: ترطيب البشرة.

تقليل التجاعيد والندبات.

تجديد خلايا الجلد الميت.

تقوية الأظافر الضعيفة والحساسة.

يساعد في التئام الجروح والحد من العدوى.

يعالج حبوب الشباب والبثور.

يخفف من تهيج الجلد الناتج عن لدغة الحشرات. فوائد النشا للبشرة النشا فوائد كثيرة للبشرة وهي كالتالي: تحتوي النشا على الكولاجين الذي يساعد على شد البشرة وإخفاء علامات التقدم في السن.

تساعد في التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة الدهنية.

تساعد في الحد من حب الشباب.

تعمل النشا على تفتيح الجلد وتنقيته من الشوائب.

تحتوي النشا على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يساعد في ترطيب الجلد وعدم جفافه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ووداعاً لـ الفيلر والبوتكس….لبان الدكر كنز رباني رهيب لشد الوجه و يقاوم التجاعيد ويخفي الحبوب و المسامات المفتوحة في الوجه لبشرة صافيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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