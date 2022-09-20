فوائد نيفيا الازرق للوجه ستذهلك نتيجته فى الترطيب والتفتييح الفوري

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عمر شويل - جدة يعد كريم نيفيا الأزرق للوجه مرطب قوي للبشرة الجافة، وذلك عند استخدامه بكميات قليلة بصفة يومية، كما أنه فعال في القضاء على مشكلة الجفاف والتقشر الشائعة في موسم الشتاء خاصة، ومن أهم فوائد نيفيا الأزرق للوجه أنه يعمل كملطف ومهدئ للبشرة عند تعرضها للالتهابات البسيطة، وذلك كبديل مؤقت عند عدم توفر كريم الالتهابات لديكِ بالإضافة إلى العديد من المزايا والفوائد التي سوف سنردها خلال المقال. فوائد كريم نيفيا الأزرق للوجه يستخدم في علاج البقع الحمراء وكذلك حالات إكزيما الجلد.

آمن ومناسب للبشرة الحساسة.

يساعد على تجدد خلايا البشرة، بحيث تكون صحية أكثر.

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال.

خالٍ من المواد الحافظة والألوان الصناعية، لذا يعد مناسبًا لبشرة الأطفال.

يخلص البشرة من آثار حروق الشمس؛ وذلك بفضل احتوائه على مادة البانثينول. فوائد كريم نيفيا للتفتيح يحتوي كريم نيفيا على فيتامين “ج” الذي يوحِّد لون البشرة بشكل سريع وفعال.

تركيبة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين “د” الذي يمنح البشرة الملمس الناعم، ويعيد ترطيبها.

يؤثر الكريم على خلايا البشرة أثناء النوم؛ إذ أنه يقوم على تجديد خلاياها بطريقة رائعة.

يحتوي على فاكهة توت الأرض الأناناسي التي تساعد على تفتيح البشرة والقضاء على مشكلة الهالات السوداء أسفل العين. فوائد نيفيا الأبيض للوجه قبل النوم تقوم البشرة بامتصاصه خلال فترة الليل؛ حتى تستمتعين ببشرة لا تعاني من الجفاف صباحًا.

إذا قمتي بوضعه قبل النوم مباشرة، فإنك ستتخلصين بالتأكيد من حبوب الشباب التي تعاني منها؛ وذلك لاحتوائه على حمض الستريك.

من أهم فوائد نيفيا للوجه قبل النوم أنه ينقي البشرة من السموم؛ وهذا لدخول مادة البارابين والزيوت الطبيعية في تركيبته.

تطبيقه على البشرة قبل النوم يساعد على توحيد لون البشرة وإزالة أية بقع داكنة عليه.

يمكن استخدامه كمزيل للمكياج قبل النوم. فوائد نيفيا للبشرة الدهنية يستخدم كريم نيفيا للبشرة الدهنية كريم نيفيا سوفت ذي الميزات المتعددة، والتي منها: يمكن تطبيقه على البشرة بسهولة، إذ أنه يمتلك قوامًا خفيفًا وملمس ناعم.

يمكن للجلد امتصاصه بسهولة.

مناسب لأجزاء الجسم المختلفة.

ومن فوائد نيفيا للبشرة الدهنية أيضًا أنه يحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

يكسب البشرة ترطيب فائق ونعومة خيالية. سعر كريم نيفيا الأزرق سعر العبوة بحجم 60 مللي: 20 جنيهًا مصريًا أو 5 ريالات سعودية.

سعر العبوة بحجم 120 مللي: 35 جنيهًا مصريًا.

سعر العبوة بحجم 250 مللي: 50 جنيهًا مصريًا أو 25 ريالًا سعودياً.

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