بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين 

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عمر شويل - جدة كريم نيفيا لفرد الشعر، الصيف من أكثر الفصول التي يعاني فيها معظم السيدات والفتيات من تجاعيد الشعر وخشونته، حيث أن الماء البارد يسبب هيشان للشعر وتقصفه وكذلك درجات الحرارة المرتفعة، وتنزعج الفتيات عند رؤية الشعر بشكل غير مناسب، لذلك يستخدمن الكريمات في تنعيم الشعر، ولكن معظم هذه الكريمات تسبب زيادة في تلف الشعر أو تنعيمه لفترة بسيطة، ويبحثن عن طرق بديلة وطويلة المدى وتساعد علي تنعيم الشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كريم نيفيا لفرد الشعر.

بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة

تفضل معظم الفتيات الإعتماد على الكيراتين في فرد الشعر وذلك لأنه يساهم في تنعيم الشعر لفترة طويلة، ولكن يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة قد تؤثر على ميزانية معظم الفتيات، كما أنه مكون من مواد كيميائية تضر الشعر مع كثرة الاستخدام، لذلك يبحث الفتيات عن بديل مماثل الكيراتين الطبيعي، ويعتبر هذا البديل هو كريم نيفيا السحري الذي يساهم في فرد وتنعيم الشعر بسرعة، وتتمثل مكونات وصفة كريم نيفيا لفرد الشعر في توفير الآتي.

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقتين من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت الخروع.

نصف كوب من كريم نيفيا.

نشأ ملعقة كبيرة.

2 ملعقة من الفازلين.

طريقة تحضير وصفة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن

تختلف أنواع الشعر حسب مدى كثافته وكذلك طوله، حيث يمكن أن تعانى بعض الفتيات من شدة خشونة الشعر مع زيادة طولة، والبعض الآخر يعانى من ظهور تجاعيد بسيطة، لذلك تساهم الزيوت فى تنعيم الشعر وكذلك النشا يساهم في شد الشعر وإزالة التجاعيد، والفازلين يزيد من ترطيب الشعر، ويمكن استخدام هذه الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.