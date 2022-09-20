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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع الياباني لتبييض البشرة والتخلص من البقع والتصبغات من الاستخدام الأول، إليكي سيدتي القناع السحري الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال وسريع جداً كما يزيل التصبغات والرؤوس السوداء وآثار حب الشباب، لتحضير هذا القناع نحتاج إلى البطاطس فهي تعتبر علاج فعال لجميع مشاكل البشرة حيث أنها تزيل التصبغات البقع والكلف، بالإضافة إلى دورها في القضاء على التجاعيد كما أنها تمنح البشرة الإشراقة الطبيعية.

القناع الياباني لتبييض البشرة والتخلص من البقع

يتكون القناع من العناصر التالية:

ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

علاج تصبغات البشرة وأثار الحبوب

خذ ثمرة البطاطس وقشرها لكي تزيل القشرة الخارجية ثم قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ومن جانب آخر ضع الأرز في إناء قابل للطهي وأضف إليه قطع البطاطس والماء، ثم قم بطهي المكونات جيداً على نار هادئة مع التقليب من وقت لآخر وبعد ذلك قم بطحن المكونات في الخلاط الكهربائي، حتى تحصل على خليط ناعم ودسم ثم خذ مقدار 3 ملاعق كبيرة من هذا الخليط وضعه في وعاء.

طريقة تحضير القناع الياباني

أضف إلى الخليط النشا ثم اخلط جيداً وبعد ذلك أضف الحليب المجفف واخلط مجدداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات تماماً، بعد ذلك أضف زيت جوز الهند ويمكنك استبداله بأي زيت يناسب نوع بشرتك، اخلط مرة أخرى وبعدها يصبح القناع جاهز للاستخدام، حيث يمكنك القناع الياباني من تبييض وتفتيح لون البشرة بالإضافة إلى توحيد لونها نتيجة التعرض للشمس لفترة طويلة، كما يعمل على علاج البقع والتصبغات.

طريقة تطبيق القناع على البشرة

ضع هذا القناع على بشرة نظيفة يوضع على بشرة الوجه والرقبة ثم يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك اغسل بشرتك جيداً بالماء الفاتر وبعدها مباشرة ستحصل على تبييض فوري ستحصل على بشرة متوهجة ناعمة وصافية، ستختفي التصبغات والبقع الداكنة وندبات حب الشباب وللحصول على أفضل النتائج كرر استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع، احتفظ بالخليط المتبقي في وعاء محكم الغلق ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.