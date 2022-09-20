بسكويت الشاي السريع بأسهل طريقة وبمذاق لذيذ ومميز أحلى من الجاهز

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عمر شويل - جدة بسكويت الشاي السريع ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه جاهز من المخابز، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة وشهية حتى يتسنى لكم تحضيره بكل سهولة، كما أنه من أنواع البسكويت الفاخر والخرافة، حيث يزين بالشوكولاتة المذابة والفارمسيل، كما يمكنكم تجربة حلويات سهلة وسريعة بالزيت وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت الشاي السريع بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت الشاي السريع

يتكون بسكويت الشاي السريع من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

120 جم سكر.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

150 مل زيت عباد الشمش.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

رشة ملح.

40 جم نشا.

350 جم دقيق.

8 جم بيكنج بودر.

للتزيين (اختياري)

شوكولاتة مذابة.

فارمسيل (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الفارمسيل الملون في المنزل بدلًا من شرائه).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بسكويت الشاي السريع بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يفتح لون الخليط.

ثم نضيف الزيت ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف الحليب ونخفق بالمضرب الكهربائي قليلًا.

بعد ذلك نضيف الملح والنشا ونخفق بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر على الخليط، ثم نلم العجين باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها.

بعد نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نحضر قمع، ثم نضع فيه قطعة من العجينة، ثم نضغط على العجينة لكي نشكل حبة البسكويت، ثم نغلقها على شكل دائرة، ثم نضعها في الصينية.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن.

بعد ذلك نغمس جزء من البسكويت في الشوكولاتة المذابة، ثم نوزع فوقها فارمسيل.

ثم نقدم بسكويت الشاي السريع في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بسكويت الشاي السريع

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح بسكويت الشاي، وهي كالآتي: