«خلطة سحريه» تبييض اليدين من السواد والخشونة في دقائق من اول استخدام هتبقي ناعمه كالحرير

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عمر شويل - جدة إن من أبرز ما يتم البحث والتساؤل عنه باستمرار على مواقع الإنترنت العالمية والغير عالمية هو البحث عن وصفة طبيعية لتبييض اليدين والجسم أيضًا ويتم البحث عنها من قبّل العرائس المتزوجات حديثًا أو الفتيات المقبلة على الزواج، فالجسم مع مرور الوقت وعدم الاهتمام الكافي به يحدث بعض الاسمرار في مناطق مختلفة في الجسم وكذلك الوجه فهو يتعرّض بشكل كبير إلى أشعة الشمس التي قد تؤدي إلى اسمرار البشرة ما لم يتم استخدام واقي للشمس وحمايته من أشعتها. أفضل وصفة طبيعية لتبييض اليدين بالصبار وزيت اللوز المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز المر.

جل الصبار.

عصير ليمون.

نشا ذرة. خطوات عمل وصفة زيت اللوز والصبار لتبييض الجسم واليدين:- أضيفي كل المكونات مع بعضها في علبة واحدة صغيرة وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا بحيث لا يمكن فصل مكوناته مرة أخرى.

بعد ذلك نظفي يديك جيدًا من الأتربة ونظفي المنطقة الأخرى المراد تفتيحها ثم ابدئي في توزيع الخليط على جسمك بيديك ودلك لمدة خمس دقائق تقريبًا.

ثم قومي بترك الخليط على المنطقة لمدة حوالي نصف ساعة بحيث يجف تمامًا على المنطقة وبعدها قومي بإزالته وشطفه بماء بارد.

جففي يديك أو المنطقة التي قمتي بتطبيق الخليط عليها ورطبيها جيدًا بكريم مرطب واستخدمي الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. وصفة خل التفاح والعسل لتفتيح اليدين والجسم المكونات اللازمة لعمل الوصفة:- كمية وفيرة من شامبو الأطفال.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

عسل نحل أبيض.

ماء دافئ.

ملعقة واحدة من معجون الأسنان.

عصير ليمون. خطوات عمل وصفة الخل والشامبو لتفتيح اليدين:- قومي بوضع الماء مع كل المكونات داخل علبة صغيرة وقلبيهم جيدًا إلى أن يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك ابدئي في استخدامه على يديك أو على بشرتك أو على جسمك فهو مفيد ومناسب لكل مناطق الجسم.

اتركيه على المنطقة التي قمتي بوضعه عليها لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم قومي بشطفه بماء بارد أو فاتر وجففيها بعد ذلك واحرصي على ترطيبها بشكل دائم.

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