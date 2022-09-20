نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والخل السحرية لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في سبعة ايام فقط بدون إستخدام اي خلطة او مستحضر تجميلي احصلي على بشرة بيضاء مثل الحليب عن طريق إستخدام الوصفة السحرية الجبارة الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة وتعمل على جعلها مثل الحليب خلال اقل وقت ممكن كما ذكرنا من قبل، وتعتبر من اشهر تلك الخلطات هي خلطة الكركم وخلطة الفازلين والنشا والخل وغيرها من الوصفات والخلطات الاخرى المتعددة وتعتبر من اشهر تلك الخلطات هي خلطة النشا والخل وهذه الخلطة لا يلتفت إليها العديد من السيدات بل لا يقومون بإستخدامها نظرا لانهم يعتقدون انها لا تجعل البشرة بيضاء ولا تمنحهم اللمعان والبياض الذي ترغب به العديد من السيدات وتعتبر من افضل تلك الخلطات هي تلك الخلطة المكونة من النشا والخل اللذان يعملان على تبييض البشرة. مكونات عمل وصفة النشا والخل لتبييض البشرة ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد. طريقة عمل وصفة النشا والخل لتبييض البشرة قومي اولا بتنظيف بشرتك عن طريق غسل البشرة جيدا بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح نظيفة.

بعد الحصول على تلك البشرة النظيفة قومي بتحضير هذه الوصفة عن طريق تحضير طبق وضعي به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد الحصول على تلك البشرة النظيفة قومي بتحضير هذه الوصفة عن طريق تحضير طبق وضعي به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من الخل الابيض وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا. بعد تقليب الخل والنشا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب ودمج تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس جيدا.

بعد تجانس تلك المكونات قومي بوضع هذه الوصفة الجبارة على بشرتك وعلى المناطق التي ترغبين في تفتيحها في البشرة.

بعد وضع هذه الوصفة قومي بتركها على البشرة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء البارد حتى تصبح خالية من آثار تلك الوصفة.

عليكي بتكرار تلك الوصفة يوميا وتبدأ النتائج التي ترغبين بها في الظهور.

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