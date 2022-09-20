نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوفر في الصيدليات كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن بديل الكيراتين والفرد شعرك هيتحول لحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت بعض المصادر ومن قبّل بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن توافر كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن في الكثير من الصيدليات، فأي كريم موجود في الصيدلية هو كريم طبي مصرّح به من قبّل وزارة الصحة العالمية ووزارة الصحة لكل دولة من الدول، وهذه الكريمات هي كريمات خالية تمامًا من أي مواد كيميائية لأن الكيميائيات تضر بصحة الشعر ولا تساهم في معالجته وإنما تقوم بهدمه وتدميره أكثر.

كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن من الصيدلية

من الكريمات الطبيعية المتوفرة في الصيدليات ويمكنك الحصول عليها بأسعار مختلفة هي كل مما يلي:-

1. كريم نولي

يعد كريم نولي هو من أشهر الكريمات العالمية والتي مصدرها دولة إيطاليا، تم تحضير هذا الكريم من مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا وزيت الأفوكادو وزيت الجوجوبا ويتم خلطهما مع بعضهما بطريقة مميزة، يتم استخدام الكريم على شعر رطب وتدليك فروة رأسك به وتكلفة الكريم بسيطة ومتوفر في كل الصيدليات ويعطي الشعر نعومة ورونق ولمعان.

2. كريم SoftSheen-Carson Dark and Lovely

ويعتبر كريم سوفت شين كارسون دارك هو من الكريمات الأكثر فعالية في تنعيم الشعر، حيث أن الكريم تم تحضيره من مواد طبيعية تساهم في تعزيز صحة الشعر ويتم تحضيره من زبدة الشيا وزيت الأفوكادو وزيت الجوجوبا وكمية بسيطة من زيت الزيتون ولعل كل هذه المكونات هي من أفضل المكونات التي تعمل على تغذية الشعر والقضاء على التجعيدات التي تجعله خشنًا صعب التصفيف، الكريم يحم من تقصف الشعر ويعالج حروق الشعر الناتجة من استخدام مكواة فرد الشعر.

الآثار الجانبية لكريمات فرد الشعر الخشن

هناك بعض الآثار والأضرار الجانبية التي تعود على الشعر من استخدام كريمات فرد الشعر الجاهزة والأضرار هي كالآتي:-