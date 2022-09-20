بدون بيض نهائي طريقة عمل الكيك الهش الخفيف بمقادير مظبوطة وبطعم لذيذ جداً

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عمر شويل - جدة يمكننا عمل الكيك بدون بيض عن طريقة إستخدام الوصفة السحرية التي يمكننا عملها في المنزل لان الكثير من الناس يتسائلون عن هل يمكنهم عمل الكيك في المنزل بدون بيض وتعتبر تلك الطريقة متاحة ويمكننا عملها في المنزل باقل تكلفة وبالذ طعم لان الكيك التي يمكننا عملها في المنزل بدون بيض تعتبر الإضافة التي يمكننا إضافتها في الكيك كبديل عن البيض هي التي تجعل الكيك هش وقطني ولذيذ ويمكننا إضافة المحسنات المختلفة او البيكنج صودا او إضافتهما الإثنين حنى يصبحا الكيك بطعم لذيذ ورائع وبطعم قطني وهش، وتعتبر تلك الوصفة بسيطة مثل الكيك العادي ويمكننا تقديم الكيك بالعديد من الطرق والحشوات المختلفة ومنها حشوة الفانيليا وحشوة الكريمة والشيكولاتة. مكونات عمل الكيك بدون بيض كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من السكر.

كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.

كوب واحد إلا ربع من الحليب السائل.

باكو واحد من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة من محسنات الكيك. طريقة عمل الكيك بدون بيض في الخلاط الكهربائي ضعي به كوب واحد من السكر مع كوب واحد من الحليب السائل مع كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي وقومي بخلط تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد خلط هذه المكونات قومي بصبها في وعاء كبير وضعي به كوب واحد من الدقيق وملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا وضيفي باكو واحد من البيكنج صودا وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من محسنات الكيك وقومي بتقليب وخفق وتقليب تلك المكونات حتى تتمكنين من الحصول على عجينة خفيفة القوام وشبه سائلة.

بعد الحصول على تلك القوام قومي بتحضير صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بصب تلك الخليط بها وقومي اولا بتشغيل الفرن واتركيه حتى يسخن ثم قومي بإدخال تلك الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج وتصبح ذات قوام هش وترتفع كميتها.

بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم قومي بتقطيعها وعليكي بتقديمها بالذ وأشهي طعم وقومي بتناولها بدون زفارة البيض ومع العديد من المشروبات المختلفة.

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