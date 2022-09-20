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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع الطبيعي السحري للحصول على بشرة أصغر سناً وأكثر نضارة وحيوية، إليكي سيدتي كيفية تحضير قناع طبيعي للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة، ولتحضير هذا القناع سنحتاج إلى الكوسة فهي تحفز الإنتاج الطبيعي للكولاجين في الجلد، لذلك فهي تقضي على علامات الشيخوخة والتقدم في السن كما أن الكوسة تحتوي على فيتامين ج والذي بدوره يحارب الشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى أن الكوسة لها دور فعال في ترطيب البشرة وتغذيتها.

القناع الطبيعي السحري للحصول على بشرة أصغر سناً

يتكون القناع من العناصر التالية :

ثمرة كوسة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ماء.

2 ملعقة صغيرة من بذور الكتان.

شد البشرة ومحاربة التجاعيد

وصفة واحدة بمكونات متواجدة في كل منزل تمكنك من تحضير قناع طبيعي يعمل بشكل فعال جداً على شد البشرة والتخلص من علامات شيخوخة البشرة كل ما عليك هو إتباع خطوات التحضير التالية :

خذ ثمرة الكوسة وقطعها إلى قطع صغيرة بعد غسلها جيداً بالماء ثم ضعها في إناء معدني.

أضف كوب من الماء إلى قطع الكوسة ثم ارفع الإناء على النار ليتم غلي قطع الكوسة جيداً.

قم بطحن قطع الكوسة جيداً في الخلاط الكهربائي ثم قم بتصفية خليط الكوسة بواسطة مصفاة.

طريقة تحضير القناع

ضع خليط الكوسة الناعم في إناء معدني وأضف إليه النشا ثم امزج جيداً حتى يتجانس الخليط.

ضع الخليط على نار خفيفة مع التقليب المستمر إلى أن يصبح الخليط كريمي ثم أفرغه في وعاء واتركه جانباً.

ضع بذور الكتان في إناء معدني مع إضافة كوب صغير من الماء ثم يوضع على النار لتغلي بذور الكتان لمدة 10 دقائق.

قم بتصفية بذور الكتان المغلية بواسطة مصفاة على خليط الكوسة الكريمي ثم امزج بشكل جيد.

طريقة تطبيق القناع على البشرة