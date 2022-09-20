نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أول أستعمال وصفة سحرية لتنعيم وترطيب الشعر وعلاج الهيشان وفرده زي الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة اولى اهتمامات اي فتاة هي الإهتمام بالشعر حيث تبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات الخلطات التي تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر لان نلاحظ في بعض الاحيان ان البعض من الفتيات يعانون من مكشلة الشعر الغر رطب ويقصد بالشعر الغير رطب انه هو الشعر الغير مغذى في البصيلات وتعتبر هذه الظاهرة من المشكلات الكبرى التي تعاني منها الفتيات وتجعلهم تلك المشكلة يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم وترطيب الشعر ويقومون هؤلاء السيدات والفتيات دائما باللجوء إلى إستخدام الوصفات والخلطات التي تساعد على تنعيم الشعر ومن هذه الحلول والإستخدامات هي إستخدام الكريمات التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور وتعتبر تلك الكريمات يكون لها ضرر على المدى البعيد لذلك علينا بإستخدام وصفة سحرية تعمل على ترطيب الشعر في المنزل باقل تكلفة وبدون ترك اي اضرار. مكونات عمل وصفة لترطيب الشعر من اول إستعمال خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة لترطيب الشعر من اول إستعمال عليكي بتحضير وعاء نظيف وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي وضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت االوز الحلو بعد أضافة جميع مكونات تلك الوصفة قومي اولا بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي ثم قومي بوضع هذه الوصفة على شعرك وبين البصيلات وعليكي بتدليك فروة الراس جيدا بهذه الوصفة.

بعد تدليك ووضع تلك الوصفة على فروة الراس قومي بتركها على الرأس وفي الشعر لمدة ساعتين وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء حتى يصبح الشعر نظيف وخالي من آثار تلك الوصفة تماما.

كرري أستخدام تلك الوصفة الجبارة وسوف تلاحظين النتائج في اول إستعمال لذلك ننصح الفتيات بأن يقوموا بإستخدامها على الفور.

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