هاتي كوب زبادي وتعالي أعلمك أزاي تعملي الفطائر المحشية بعجينة قطنية وبطعم لذيذ وهش

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عمر شويل - جدة بكوب من الزبادي سوف لا تحتار السيدات وربات البيوت فى تحضير وجبة الغذاء أو وجبة العشاء فلا يخلو أى من منزل من وجود الزبادى لتحضير الفطائر المحشية اللذيذة والتى تختلف حشوات الفطائر على حسب الرغبة فالبعض من السيدات يقومون بحشو الفطائر بالسجق أو بالجبنة الرومى والموزاريلا والسبانخ والشاورما دجاج أو بالشيكولاتة فالفطائر من الوجبات اللذيذة، والفطائر المحشية المصنعة من الزبادى سهلة الأكل ويمكن للأطفال حملها فى الحقيبة وأخذها المدرسة، ويمكن للمرأه العاملة أخذها فى مكان عملها، والفطائر المحشية عبارة عن قرص دائرى يتم حشوها باللحمة المفرومة فهى الأكثر شيوعا بين الناس فالعديد من السيدات لا يقومون بتنفيذ تلك الفطائر نظرا لصعوبتها، ولكن فى هذا المقال سوف نقدم إليكى عمل الفطائر المحشية بطريقة تحضير سهلة وبسيطة جدا فمعظم مكوناتها متوفرة فى كل مطبخ ومتوفرة فى جميع المحلات والأسواق التجارية بتكلفة بسيطة فهى تحتاج إلى كوب زبادى ودقيق وبيض وحليب وماء، وتقدم الفطائر للضيوف على مائدة الطعام فى المناسبات والعزومات، والفطائر وجبة كاملة العناصر الغذائية لأنها غنية بالبروتينات والحديد والكثير من المعادن الهامة والمفيدة لجسم الإنسان. مكونات عمل الفطائر المحشية أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير الحجم من الزبادى

حبة واحدة من البيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الخميرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

كمية مناسبة من الماء

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون للحشو لحمة مفرومة أو دجاج على حسب الرغبة طريقة عمل الفطائر المحشية بكوب زبادى أولا نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به الدقيق الأبيض والمنخول والسكر والملح والحليب البودرة والخميرة الجافة ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نضيف البيض والماء والزبادى ثم يتم العجن بالمضرب اليدوى باليد حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض، وحتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة، وأخيرا نقوم بإضافة زيت الزيتون مع الإستمرار فى العجن.

وبعد ذلك نترك العجينة لكى ترتاح لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع متوسطة فى الحجم ونتركها قليلا.

ثم نبدأ بفرد عجينة الفطائر على سطح مرشوش به قليل من الزيت حتى تصبح مثل القرص الدائرى.

ثم نضعها فى طاسة على نار هادئة ونتركها حتى تنضج، ويكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من كل كمية الفطائر، وبهذا تصبح الفطائر المحشية جاهزة للإستخدام بطبقات خفيفة، وبألف هنا لكى ولأفراد عائلتك.

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