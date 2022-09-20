نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية وفعالة 100% لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ في ثلاثة ايام في المقال التالي

عمر شويل - جدة من اكثر الاشياء التي تعمل على إبراز منطقة العينين هي الرموش والحواجب حيث تعتبر هذه المناطق هي التي تجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل وجذاب، ونلاحظ في بعض الاحيان ان البعض من الفتيات يعانون من مشكلة شعر الرموش والحواجب الخفيفة ويرغبون في تكثيفها حتى يظهرون بشكل جميل ورائع وتعتبر من الحلول الشائعة هي الذهاب إلى المراكز والمحلات والكوافير الذين يعملون على إستخدام الوصفات والخلطات التي تعمل على تغزير شعر الرموش والحواجب وتعتبر من اشهر تلك الخلطات هي الحنة او عمليات زرع الشعر وغيرها من الإستخدامات الاخرى وتعد جميع تلك الوصفات غالية الثمن وتحتاج إلى تكلفة عالية الثمن، ويمكننا من الآن التخلص من جميع هذه التكلفة الغالية وعلينا بإستخدام الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تغزير شعر الرموش والحواجب بأفضل الطرق وبأفضل شكل من الاشكال. مكونات عمل وصفة لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

فرشاة تمشيط للحواجب.

فرشاة للتمشيط للمسكرة. طريقة عمل وصفة لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب في ثلاثة ايام احضري وعاء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس جيدا.

بعد تجانس هذه المكونات قومي بتقليبها جيدا مرة اخرى حتى يصبح قوامها كريمي شبه سائل وقومي بتحضير فرشاة التي تستخدم في تمشيط الحواجب وقومي بوضعها في تلك الوصفة حتى تصبح مليئة بتلك الوصفة ثم قومي بوضع هذه الوصفة على شعر الحواجب وعليكي بتمشيط شعر الحواجب بتلك الوصفة حتى تمتلئ الحواجب جيدا.

بعد ذلك احضري فرشاة تستخدم في تمشيط الرموش وعليكي بغمسها في تلك الوصفة وقومي بوضعها على شعر الرموش جيدا حتى تمتص تلك الوصفة.

اتركي تلك الوصفة على الرموش والحواجب لمدة ليلة كاملة وفي الليلة التالية قومي بغسلها وكرري إستخدامها مرة اخرى.

بعد ذلك قومي بتكرار إستخدام هذه الوصفة يوميا وتلاحظين خلال ثلاثة ايام فقط وتصبح الحواجب والرموش بالشكل الذي ترغبين به وتصبح كثيفة وبنتائج افضل من إستخدام اي مستحضر تجميلي آخر.

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